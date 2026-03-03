動物バイオテクノロジー市場は、画期的な遺伝子工学と獣医バイオテクノロジー需要に牽引され、2035年までに年平均成長率（CAGR）10.56％で584億米ドルへ急拡大

