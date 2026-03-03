バイタリフィ、「AI World 2026 春 東京」の出展、登壇が大盛況で終了！Dify活用や生成AIチャットボットの導入に関心が集まる
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343091/images/bodyimage1】
生成AIを活用したSaaSサービスの提供を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年2月25日(水)から27日(金)までの3日間、幕張メッセで開催された「AI World 2026 春 東京」に出展しました。
会期中は、製造、流通、サービス業など多岐にわたる業種の方々に弊社ブースへお立ち寄りいただきました。展示では、生成AIチャットボット「FirstContact」やDify構築支援サービス「AIエージェントDRIVE」のデモを通じ、最新のAI活用術を直接ご体感いただく機会となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343091/images/bodyimage2】
＜生成AIチャットボット＞FirstContact
「FirstContact」は、AIとRAG（検索拡張生成）を活用した高精度なチャットボットサービスです。今回は、FirstContactに興味を持ち足を止めていただいた方が多くいらっしゃいました。来場者様のウェブサイト情報からその場で回答を生成するデモを実施し、顧客対応や社内FAQの自動化に対する即戦力としての性能を高く評価いただきました。
製品紹介：https://first-contact.jp/
現在、サポート付きで20日間の無料トライアルを実施しています。デモサイトや管理画面の操作、LINE/Messenger連携のお試しも可能です。弊社の営業担当が サポートさせていただきますので、導入に不安を抱えている方やまずはチャットボットがどんな風に使えるか試したい方は、是非お気軽にお問い合わせください。
無料トライアルはこちら：https://first-contact.jp/trial
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343091/images/bodyimage3】
＜Dify構築支援サービス＞AIエージェントDRIVE
「Dify」をバイタリフィ独自のノウハウで活用し、導入設計から運用支援、内製化までをトータルで支える伴走型サービス「AIエージェントDRIVE」は、多くの方から高い関心を集めました。今回はDifyを導入済み、あるいは利用経験のある来場者様が目立ち、その知名度の高まりを改めて実感する機会となりました。
会場では「自社独自のデータを用いた分析ツールを構築したい」「既存システムとAIを連携させたい」といった高度なニーズに対し、環境構築から運用保守まで一貫して支援する弊社の体制に多くの共感をいただいております。また、AIによる分析やマルチモーダル対応のAIアプリのデモをご覧いただいたことで、現場の具体的な課題解決に向けたご相談も多数寄せられました。
製品紹介：https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/
関連情報：https://first-contact.jp/blog/article/about-dify/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343091/images/bodyimage4】
ご好評頂きました生成AIを活用したデモをもう一度体験されたい、当社製品について詳細を確認したいなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。
■問い合わせ先
株式会社バイタリフィ 担当：島貫
お問い合せ先：03-5428-6346
https://vitalify.jp/contact/
■会社概要
商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）
代表者 ：代表取締役 板羽晃司
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F
設立年月：2005年9月
サービス：生成AIチャットボット「FirstContact」（https://first-contact.jp/）
AIエージェントDRIVE（https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/）
配信元企業：株式会社バイタリフィ
