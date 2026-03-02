こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京都橘大学】山科区内の民間保育園18園から園児・保育関係者500名を招き「たちばなわくわく交流フェスタ」を開催 ―課外活動団体・京炎そでふれ！部が主催する大学生と園児の交流イベント
京都橘大学（京都市山科区、学長：岡田知弘）では、3月4日（水）、京都市東部文化会館にて「たちばなわくわく交流フェスタ」を開催します。
本イベントは、本学課外活動団体の「京炎そでふれ！部Tacchi」が山科区への地域貢献と京炎そでふれ！の普及を目的に主催するもので、2024年度から開催しています。山科区内の民間保育園18園の園児・保育関係者約500名を招待し、本学の課外活動団体のパフォーマンスを披露するとともに、園児との世代を越えた交流の機会としています。
当日は京炎そでふれ！部が京都の伝統文化を取り入れた音楽や衣装、ダイナミックな振り付けによる演舞を披露するほか、和太鼓部による太鼓演奏、吹奏楽部のトロンボーン五重奏など多彩なステージを園児たちに届けます。イベントの司会は大学祭実行委員会が務め、本学大学祭のキャラクター・ジャンキーくんとともに会場を盛り上げます。
各団体が披露するパフォーマンスを締めくくるのは、出演団体が演奏などそれぞれの持ち味を生かしてコラボレーションする「手遊び歌」です。手遊び歌は、保育者を志す発達教育学部の学生による発案で、日頃の学びを生かした企画となっています。
本学では学生の課外活動の一環として強化クラブを設置するなど、仲間と共に多様な挑戦を志す学生を支援しています。課外活動を通じて、学生が自立し成長する環境を整えていくとともに、地域交流を創出し山科区の活性化に貢献する人材を育成してまいります。
【 たちばなわくわく交流フェスタ開催概要】
日 時：2026年3月4日（水）10：30〜11：20※10：00に開場
会 場：京都市東部文化会館
〒607-8169京都市山科区椥辻西浦町1番地の8
主 催：京都橘大学京炎そでふれ！部Tacchi
出 演：和太鼓部、吹奏楽部、大学祭実行委員会
観覧者：山科区内の民間保育園18園年長児・保育関係者約500名
進 行
10：00開場
10：30開演
10：30〜11：20
(1) 和太鼓部（太鼓演奏）
(2) 吹奏楽部（トロンボーン五重奏）
(3) 京炎そでふれ！部（演舞）
(4) 全団体合同（手遊び歌）
11：20終演・記念撮影
［ご参考］京炎そでふれ！部について
2007年に発足。現在部員数は約100名で強化クラブ指定を目指すチャレンジクラブとして活動しています。
自分たちで京炎そでふれ！の創作おどりを考案し、全国各地の祭りや大会で披露しています。演舞を創作するにあたり、その年のテーマを決め、演舞（振り付け）・衣装・楽曲・かけ声のほか、大道具も自分たちで創作しています。
＜京炎そでふれ！とは＞
「京炎そでふれ！」は、京都最大の学生の祭典「京都学生祭典」から誕生したオリジナル創作おどりです。京都の伝統文化を取り入れた音楽や衣装、ダイナミックな振り付けが特徴で、現在では京都の学生文化を代表するパフォーマンスとして、地域のお祭りやイベントなど幅広く披露されています。
▼本件に関する問い合わせ先
京都橘大学 企画部 広報課
住所：〒607-8175 京都市山科区大宅山田町３４
TEL：075-574-4112
FAX：075-574-4151
メール：pub@tachibana-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
