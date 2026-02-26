ＴａｋａＴｒａｄｅ株式会社(本社：東京都、代表取締役：浅見 直樹)は、2026年3月3日(火)20時よりエモリ・ファンド・マネジメント代表の江守 哲氏を講師に迎え、特別ウェビナーを開催いたします。





■本ウェビナーの核心：YouTubeでは明かせない「CFDの実践」

ゴールド、原油、穀物市場の分析で日本屈指の的中精度を誇る江守 哲氏。同氏のYouTubeチャンネルは多くの投資家に支持されていますが、プロトレーダーが「どのタイミングで、どの程度のレバレッジをかけ、どうCFDで仕掛けているのか」という具体的な戦術は、公開メディアでは語りきれない領域です。

■ここが見どころ：2つの「独占公開」トピック

1. YouTube未公開：江守流「CFDポジショニング術」

2. 2026年、コモディティ市場の「真の標的」

■開催概要

タイトル：江守哲×TakaTrade 特別限定ウェビナー

『CFD取引を活用したコモディティ投資戦略』

開催日時：2026年3月3日(火)20:00～21:00

形式 ：Zoom

※Zoomのウェビナーリンクは2026年3月2日(月)までにTakaTradeでご登録いただいているメールに送付いたします。なお、プロモーションメールの受信拒否をされている方にはお受け取りができないのでご注意ください。

参加対象：TakaTradeにて2026年3月2日(月)23:59までに口座開設を完了されている方

参加費 ：無料

▼TakaTradeの口座開設はこちら

■講師プロフィール

江守哲氏

▼「エモリちゃんねる」

https://www.youtube.com/channel/UCHFSbIwt2ifehYkCdNPe6mg

▼「江守哲の米国株投資チャンネル」

■TakaTradeについて

■会社概要

企業名 ： ＴａｋａＴｒａｄｅ株式会社

所在地 ： 東京都港区虎ノ門1-10-5

代表者 ： 浅見 直樹

事業内容 ： 店頭商品デリバティブ取引の実施

Webサイト： https://takatrade.com/