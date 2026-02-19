システム運用のリスク管理ソリューションを提供するエンカレッジ・テクノロジ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：石井 進也、以下「当社」)は、内外のセキュリティリスクからシステムを守る次世代型特権ID管理ソフトウェア「ESS AdminONE(イーエスエス アドミンワン)」の最新バージョンV1.5を、2026年4月より販売開始いたします。









■次世代型特権ID管理ソフトウェアESS AdminONEとは

ESS AdminONEは、コンピューターシステムに対してあらゆる権限を有する特権IDを適切に管理することで、内外のセキュリティ脅威からシステムを守り、システム運用の安全と安定稼働を実現する次世代型特権ID管理ソフトウェアです。

近年、内部不正における権限濫用や、ランサムウェア攻撃をはじめとするサイバー攻撃における認証情報の奪取など、特権IDの不適切な管理はさまざまなセキュリティインシデントのリスク要因となっています。こうした背景から特権ID管理の重要性は高まっており、多くの企業・団体でご採用いただき、2026年1月末時点で累計300件のプロジェクトに採用されています。





ESS AdminONE 累計採用300件突破





■ESS AdminONE V1.5の強化点

最新バージョン V1.5では、より幅広いシステムへ柔軟に適用可能になるほか、システムの構成に依存しないネットワークレベルの制御で強固なアクセス制御を実現し、さまざまなセキュリティ脅威からシステムを保護することが可能です。





【1】新たな方式として「ノード管理方式」での特権アクセス管理が可能に

ESS AdminONEはこれまで、特権IDの管理方式として対象システムのパスワードを掌握・管理し、許可されたユーザーが許可された期間のみアクセスができるよう、認証自体を制御する「パスワード管理方式」を採用しておりました。

V1.5ではネットワークレベルの制御でアクセスをコントロールする「ノード管理方式」が可能になり、以下のいずれかの構成をとることによって「パスワード管理方式」では管理が難しかったシステムや環境においても、特権アクセス管理を実現します。





＞ ゲートウェイ構成

RDPやSSH通信をAdminONEサーバー経由のみ許可することでネットワーク制御を実現

＞ 貸出ツール構成

「OA Access Control」機能を有効にすることでネットワーク制御を実現





ESS AdminONE 構成図





【2】システム構成に依存しないネットワーク制御を可能にする「OA Access Control」機能の提供

V1.5ではネットワーク制御によるアクセス管理を実現する「OA Access Control」機能を貸出ツール構成において、新たに提供いたします。「OA Access Control」機能は、アクセス元から対象システムへ特権操作を行う際に用いられるRDPやSSHなどのプロトコルに対し、平常時は対象システムへの接続を遮断しアクセスを許可しないよう制御します。

正規の手続きを経て利用が許可されたユーザーが対象システムに接続する場合に限り、制御を一時的に解除し、アクセスを可能にする仕組みを提供します。

これにより、従来の「パスワード管理方式」と併用することで、パスワード管理による認証制御と、ネットワークレベルのアクセス制御を組み合わせた、より強固なアクセス管理を実現します。





さらに、貸出ツール構成においても、前述の「ノード管理方式」によるアクセス管理が可能になることで、さまざまなシステムや、多様な環境における特権アクセス管理が可能になります。





OA Access Control機能





【3】その他の強化点

V1.5では、上記以外にも、Red Hat Enterprise Linux 10/AlmaLinux 10/Rocky Linux 10/Oracle Linux 10などの管理対象システムの新しいバージョンに対応するほか、監査データのCSV出力機能の強化、使い勝手の向上など、各種改善・強化が行われます。









■新エディション及び新オプションの販売開始

V1.5のリリースに合わせて、新エディション及び新オプションを新たに販売開始いたします。





【1】新エディション「ネットワークノードエディション」

ESS AdminONEの従来の要件やシステム規模によってご選択いただけるライトエディション、スタンダードエディション、エンタープライズエディションに加え、新たに「ネットワークノードエディション」を販売開始します。

ネットワークノードエディションは、管理対象システムの管理方式として「ノード管理方式」のみを利用可能である一方、提供機能は最上位エディションであるエンタープライズエディションと同じ全機能が利用可能です。一方、価格は中間グレードのスタンダードエディション相当という、ノード管理方式のみを利用する場合には非常にお得になるエディションです。特にゲートウェイ構成での展開を想定されているお客様には、最大限のコストパフォーマンスを提供します。





ネットワークノードエディションの販売価格については、以下を予定しております。

＞ 永久ライセンス方式で管理対象システム50ノードの場合：4,400,000円

※永久ライセンスの場合は年間保守サービス費用が別途発生します

＞ 年間ライセンス方式で管理対象システム120ノードの場合：3,806,000円/年





【2】新オプション「ネットワークアクセス制御オプション」

新バージョンで新たに提供する新機能OA Access Control機能を利用するためのオプションです。本オプションは管理対象システムのうちOA Access Controlを利用するシステムのノード数分の購入が必要です。

本機能を利用することで、前述した通り、パスワード保護とネットワーク制御が可能になるほか、必要に応じて多要素認証も追加いただくことで、3つの要素で特権IDを保護し強固なアクセス管理が可能となります。





ネットワークアクセス制御オプションの販売価格については、以下を予定しております。

＞ 永久ライセンス方式で対象システム 50ノードの場合 ：1,500,000円

＞ 年間ライセンス方式で対象システム 120ノードの場合：1,284,000円









■販売開始時期

ESS AdminONE V1.5及び新エディション、新オプションの販売開始は2026年4月を予定しております。





当社では、今後もより多くのお客様の課題解決を目指し、ESS AdminONEの機能強化に邁進してまいります。









■当社について

2002年に創業。金融、公共、通信などの社会インフラの一端を担う大規模システム運用管理及び運用統制を実現するソフトウェアの開発・販売を手掛けています。システム証跡監査ツール15年連続市場シェア1位(※1)を獲得している「ESS REC」をはじめ、当社ソフトウェアは多くのお客様に採用されています。





名称 ： エンカレッジ・テクノロジ株式会社

(東証スタンダード市場：3682)

代表者の役職・氏名： 代表取締役社長 石井 進也

本社 ： 東京都中央区日本橋浜町3-3-2 トルナーレ日本橋浜町7F

URL ： https://www.et-x.jp/

事業内容 ： 金融、公共、通信などの社会インフラを担うITシステムの

運用と統制強化を支援するソフトウェアを開発・販売。

15年連続市場シェア1位を獲得するESS RECを含め

累計での採用企業数は800社以上。(2025年12月末時点)

資本金 ： 5億738万円(2025年12月末時点)

設立年月日 ： 2002年11月1日









※1 出典：内部脅威対策ソリューション市場の現状と将来展望

2024年度【サイバーセキュリティソリューション市場20版目】デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社及び同社における過去の調査結果 https://mic-r.co.jp/mr/03370/





※文中に記載されている会社名、製品名、サービス名は各社の登録商標または商標です。