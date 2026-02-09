有限会社パオ・アット・オフィス(本社：千葉県習志野市、代表取締役：村井 誠、以下 Pao@Office)は、.NET開発環境下でのバーコード作成ツール「Barcode.net」を大規模バージョンアップし、「Barcode.net ver 5.0」(税込22,000円)を2026年2月9日(月)にリリースしました。





「Barcode.net」は、C#やVB.NETといった.NET開発言語でバーコードを作成するライブラリです。.NETのバーコード作成ツールとして、国内シェアNo.1を長年にわたり保ち続け、多くのユーザーに利用され続けているツールです。





今回のリリースは、Barcode.net 史上最大のアップデートです。従来Windows専用(GDI+)だったBarcode.netが、WPF / ImageSharp / SkiaSharp / MAUI Graphics に対応したことにより、Windows / Linux / macOS / iOS / Android などあらゆるプラットフォームでバーコード出力が可能になりました。Docker環境やクラウド環境(AWS / Azure / GCP)での利用にも対応しています。





構成図 - システム概要





リリースしたバーコード製品は次の通り。

・.NET開発環境下でのバーコード作成ツール「Barcode.net」(税込22,000円)









◆製品の詳細は製品サイトをご覧ください。

Barcode.net(.NET開発者向け)： https://www.pao.ac/barcode.net/





◆Barcode.netの紹介・バーコード作成方法の動画

https://youtu.be/GIaxNDvJYmU





◆Barcode.netの紹介・手法の動画一覧サイト

▼Facebookページ

Barcode.net： https://www.facebook.com/pao.barcode.net/





▼GitHub

https://github.com/barcode-net





▼NuGet

https://www.nuget.org/profiles/pao-at-office









◆Pao@Officeのバーコード製品について

Pao@Officeは、2002年10月より.NET用バーコード作成ライブラリ、2006年7月よりJava用バーコード作成ライブラリ、2010年11月よりExcelやWord用のバーコードツール、2011年3月よりPHP用バーコード作成ライブラリを販売しており、開発者向けバーコードツールとして、国内No1のシェアを持ち続けております。









◆Pao@Officeバーコード製品の特長

1. ランタイムライセンスフリー(無償)

開発ライセンスのみ販売しております。開発機1台に1ライセンスが必要になります。運用時においては、サーバーであろうが、各クライアントであろうが、ライセンス無償でご利用いただけます。





2. 出力バーコードの読み取り精度が高い

単なるバーコードリーダでの検査でなく、RJSのレーザーインスペクターModel L2000というバーコード検査機にて細かくバーコードの精度を検査しております。それにより、従来のバーコード作成ツールに比べても精密なバーコードを作成することが可能です。プリンタによって線がにじみ、読み取り精度が悪くなる場合は、ドット単位でバーコードの線幅を微調整することができます。





3. バーコード生成が容易で使いやすい

わかりやすいインターフェイスになっております。マニュアルの使用例にも記述してある通り、2ステップのロジックでバーコードの出力を行うことができます。シンプルでわかりやすく、機能的にも豊富なサンプルも付属しています。





4. 軽い

バーコードフォント等と異なり、バーコード生成においてシステムに与える負荷は微小で、数MBのメモリ上で動作します。





5. 汎用性がある

バーコードのアウトプットは、各言語のグラフィックオブジェクト、SVGファイル、SVG文字列、メモリストリーム経由でBase64文字列として提供されます。皆様が作成されるアプリケーションから、様々な用途で利用することが可能になっております。





6. クロスプラットフォーム対応【NEW】

WPF / ImageSharp / SkiaSharp / MAUI Graphics に対応し、Windowsデスクトップ(WPF)はもちろん、Linux / macOS / iOS / Android など、あらゆる環境でバーコード出力が可能です。Docker環境やクラウド環境(AWS / Azure / GCP)での利用にも対応しています。









◆今回のバージョンアップについて

1. クロスプラットフォーム対応・多様なグラフィックスライブラリ対応

これまでBarcode.netは、Windows専用のGDI+グラフィックスのみに対応していました。今回のリリースでWPF / ImageSharp / SkiaSharp / MAUI Graphicsに対応したことにより、Windowsデスクトップ(WPF)はもちろん、Linux / macOS / iOS / Androidなどあらゆるプラットフォームでバーコード出力が可能になりました。





構成図 - クロスプラットフォーム





プラットフォーム別の推奨グラフィックス：

・Windows Forms → GDI+(最も安定・高精度)

・WPF → WPF版(Visual Layer)またはGDI+版

・ASP.NET Core MVC / Blazor Server → ImageSharp または SkiaSharp

・Blazor WebAssembly → ImageSharp のみ

・.NET MAUI → MAUI Graphics または SkiaSharp

・Linux環境(Docker / クラウド) → ImageSharp または SkiaSharp





利用可能グラフィックス





2. SVG出力対応

SVG(Scalable Vector Graphics)形式での出力に対応しました。SVGはベクター形式のため、拡大縮小してもバーコードの精度が劣化しません。Webアプリケーションでのブラウザ表示に最適です。GDI+版(.NET Framework)を含むすべてのグラフィックス版でSVG出力に対応しています。





3. Base64出力・メモリストリーム出力対応

バーコード画像をBase64文字列やメモリストリームとして取得できます。HTMLのタグに直接埋め込んだり、ASP.NET Core MVCやBlazorでFileResultとして直接返却できます。ファイルI/Oが不要なため、Docker / コンテナ環境でも一時ファイルを作成する必要がありません。





4. Draw()メソッドの精度向上

Draw()メソッド(幅ぴったり描画)の精度が格段に向上しました。従来は大きなキャンバスにバーコードを描画してから指定サイズに縮小スケーリングしていたため、スケーリング時にバーの幅が丸められ、精度が低下する問題がありました。今回のリリースでは、1ユニットあたりの幅を小数値で計算し、指定幅に直接描画する方式に変更しました。これにより、幅ぴったり描画の精度が格段に向上しています。





5. BackColor / ForeColor 指定対応

バーコードの背景色(BackColor)と前景色(ForeColor)を自由に指定できるようになりました。デザインに合わせたカスタマイズが可能です。





6. .NET 8 / .NET 9 / .NET 10 対応

最新の.NETバージョンに対応しました。.NET 8(LTS) / .NET 9 / .NET 10 それぞれのバージョン用DLLを提供しています。





7. QRコード Version=0(AUTO)追加

QRコードのVersionプロパティに0を指定すると、データ量に応じて最適なバージョンが自動選択されるようになりました。手動でバージョンを指定する必要がなくなり、開発が容易になります。





8. GitHub / NuGet パッケージ公開

Barcode.net が GitHub と NuGet で利用可能になりました。NuGet パッケージとして配信開始し、サンプルプログラムは GitHub で公開しています。





NuGet パッケージ：

・Barcode-net - Windows アプリケーション用(GDI+)

・Barcode-net.Wpf - WPF アプリケーション用

・Barcode-net.ImageSharp - ImageSharp用(Linux / Windows / macOS)

・Barcode-net.Skia - SkiaSharp用(全プラットフォーム)

・Barcode-net.Maui - MAUI Graphics用

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。









◆オンラインデモサイト Barcode.netの動作をブラウザ上で体験できるデモサイトをご用意しています。実際のサーバー(Linux)で動作しているリアルタイムデモです。インストール不要ですぐにお試しいただけます。

ASP.NET Core MVC 2ステップ版 ： https://www.pao.ac/barcode.net/demo/2steps/

ASP.NET Core MVC All-in-One版： https://www.pao.ac/barcode.net/demo/allinone/

Blazor Server 2ステップ版 ： https://www.pao.ac/barcode.net/demo/blazor-2steps/

Blazor Server All-in-One版 ： https://www.pao.ac/barcode.net/demo/blazor-allinone/





2ステップ版は、Barcode.netの基本的な使い方(たった2ステップでバーコード生成)を体験できるシンプルなデモです。

All-in-One版は、全バーコード種類・描画モード・出力形式など、すべての機能を試すことができる総合デモです。









◆試用版

製品サイトから試用版をダウンロードすることができます。

Barcode.net(.NET開発者向け)： https://www.pao.ac/barcode.net/#download





※試用制限は、バーコードに「SAMPLE」と出力されます。

※試用版に、購入した製品ライセンスキーを入力すると、「SAMPLE」の試用制限が解除されます。









◆マニュアル

製品サイトよりマニュアルを参照できます。

Barcode.net(.NET開発者向け)： https://www.pao.ac/barcode.net/file/Barcode.net.pdf

Barcode.netのFacebookページ： https://www.facebook.com/pao.barcode.net/









◆対応しているバーコード

以下のバーコードの作成が可能です。

(1) JAN-13(EAN-13)

(2) JAN-8(EAN-8)

(3) UPC-A

(4) UPC-E

(5) ITF(インターリーブド2 of 5)

(6) Matrix 2 of 5

(7) NEC 2 of 5(Coop 2 of 5)

(8) NW-7(CODABAR)

(9) CODE39

(10) CODE93

(11) CODE128

(12) GS1-128(UCC／EAN-128)

-コンビニ向け標準料金代理収納用バーコード

-医療用 医薬品等のバーコード

-医療用 医療材料等のバーコード

-食肉標準物流バーコード「基本バーコード」

(13) 郵便カスタマバーコード

(14) QRコード

(15) DataMatrix(GS1 DataMatrix)

(16) PDF417

(17) GS1データバー(標準型)

(18) GS1データバー(二層型)

(19) GS1データバー(標準二層型)

(20) GS1データバー(限定型)

(21) GS1データバー(拡張型)

(22) GS1データバー(拡張多層型)









◆製品価格

Barcode.net：1開発ライセンス(税込22,000円)

Barcode.net ソースコード付き：1開発ライセンス(税込101,200円)









◆動作環境

Barcode.net









【アプリケーション種別と動作環境】

Windowsデスクトップ(Windows Forms / WPF)

OS ： XP／Vista／7／8／8.1／10／11

Server 2008／2012／2016／2019／2022／2025

グラフィックス： GDI+、WPF





Webアプリ / Web API(ASP.NET / ASP.NET Core MVC / Blazor Server / Web API)

OS ： Windows Server 2008／2012／2016／2019／2022／2025

Linux(Ubuntu / Debian / CentOS / Amazon Linux 等)

グラフィックス： GDI+(Windows)、SkiaSharp、ImageSharp





MAUIアプリ(.NET MAUI)

OS ： Android 5.0以降、iOS / iPadOS 14.0以降、macOS 11.0(Big Sur)以降

グラフィックス： MAUI Graphics、SkiaSharp、ImageSharp





【対応 .NET バージョン】

.NET Framework：

2.0／3.0／3.5／4.0

／4.5／4.5.1／4.5.2／4.6／4.6.1／4.6.2／4.7／4.7.1／4.7.2／4.8／4.8.1





.NET(Core)：

.NET 5／6／7／8／9／10





【開発環境】

Visual Studio：

2005／2008／2010／2012／2013／2015／2017／2019／2022／2026









【会社概要】

社名 ： 有限会社パオ・アット・オフィス(Pao@Office)

設立日 ： 2001年10月

資本金 ： 1,000万円

代表者名 ： 代表取締役 村井 誠

企業サイト： https://www.pao.ac/

Facebook ： https://www.facebook.com/pao.at.office

社員数 ： 10名

事業所 ： 本社 (千葉県習志野市谷津3-29-2-401)

東京事務所(東京都港区新橋1-8-3 住友新橋ビル7F)

事業内容 ： 1.システム全般に関するコンサルタント(企画・立案)

2.ソフトウエアの設計・製造・販売

3.システム運用サポート

4.ソフトウエア開発支援ツールの開発、および販売