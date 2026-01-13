株式会社ニッポンダイナミックシステムズ(東京都世田谷区、代表取締役：平山 武司)は、自社が提供する就業管理システム「e-就業OasiS」において、以前より提供している英語表示機能を強化し、画面表示・文言の改善などを行いました。









■概要

近年、企業内で働く人材のバックグラウンドが多様化し、外国人スタッフや海外拠点と連携しながら業務を進めるケースが増えています。こうした環境では、勤怠管理システムにおいても多言語への対応が求められています。

「e-就業OasiS」では、英語表示機能を提供しており、外資系企業をはじめ、外国人スタッフを多く抱えるお客様に幅広くご利用いただいています。

今回、利用者のグローバル化の加速を背景に、英語表示機能のポイントを改めて整理しましたのでご案内いたします。





英語表示機能を活用することで、従業員一人ひとりの働く環境や利用シーンに合わせた柔軟な勤怠管理が可能となり、ストレスの少ない運用を実現します。

また、管理者・従業員双方が直観的に操作できるUIにより、外国人スタッフの教育コストやサポート工数の削減にも貢献します。





＜英語表示画面イメージ＞





英語表示画面イメージ









「e-就業OasiS」の英語表示機能のポイント

・従業員画面・管理者画面が英語表示され、日報・打刻・届出申請の主要操作を直感的に行えます。

・英語表示のツールチップを各操作項目に配置し、従業員が迷わず操作できるよう補足説明をしています。

・従業員や管理者に通知されるメールの件名・本文を、管理者側で自由にカスタマイズできます。

・36協定違反や残業超過時のアラートメッセージも、日本語／英語用に自由に設定ができます。

・各種レポートの項目やレイアウトも英語表示で作成でき、海外拠点やグローバル本社への報告業務にも対応します。









■「e-就業OasiS」について

「e-就業OasiS」は勤怠業務を支え続けて20年、クラウド型の勤怠管理システムです。残業超過、36協定、休暇、督促など、様々なアラート機能があり、健やかな職場づくりとスムーズな勤怠管理の運用を支援します。また、お客様の就業規則に合わせた柔軟な設定が可能である他、導入時においては当社が初期設定を行うので、お客様が面倒で難しい設定を行う必要はございません。法改正にも迅速、無償で対応しております。ワンランク上の勤怠管理を実現できる、それが「e-就業OasiS」です。





「e-就業OasiS」では、法改正に対応した機能追加だけではなく、市場ニーズを取り入れたバージョンアップの実施や働き方の変化に合わせて様々な打刻機器との連携、給与システムなどとの連携を行い、さらなる進化を実現してまいります。





ホームページはこちら。

▼ https://www.nds-tyo.co.jp/e-oasis/









■会社概要

社名 ： 株式会社ニッポンダイナミックシステムズ

代表者 ： 代表取締役社長 平山 武司

所在地 ： ＜本社＞

〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-22-3 NDSビル

＜札幌オフィス＞

〒060-0051 北海道札幌市中央区南一条東4丁目8番地1 北海創成ビル7階

設立 ： 1969年8月

企業URL： https://www.nds-tyo.co.jp/