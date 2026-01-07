株式会社ローソン(本社：東京都品川区、代表取締役 社長：竹増 貞信)は、2026年1月13日(火)※から、「ご当地！うまいもん祭」と題して、各地のご当地食材やソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”や、地元の名店による監修・ご当地食材を使用した商品などを北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売いたします。





北海道内のローソン店舗(732店：2025年11月末時点)では、「からあげクン ベル成吉思汗たれ味」のほか、「南蛮酊監修 ザンタレ弁当」や「らーめんや天金監修 正油ラーメンおにぎり」、北海道の人気菓子店「暁パティスリーフルタ」が監修したスイーツなど、計9品を発売いたします。

※「暁パティスリーフルタ監修 ブリュレット(いちご)」については、1月12日(月)夕方頃発売





ご当地！北海道 うまいもん祭





ローソンは、これまで、地域食材を活用した商品の開発や、地元の人気店とのコラボレーション商品を積極的に展開してまいりました。

今回、「祭り」という名称の通り、多彩にラインアップしたご当地グルメをお祭り感覚でお楽しみいただくことで、地域の魅力をローソンから発信し、ニッポン全国のマチを元気に盛り上げてまいります。









★ご当地！北海道 うまいもん祭 商品一覧(9品)★

商品名 ：「からあげクン ベル成吉思汗(ジンギスカン)たれ味」

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：298円

商品説明：

1947年創業の北海道を代表する調味料メーカー「ベル食品」のロングセラー商品「成吉思汗(ジンギスカン)たれ」を使った、旨みたっぷりのからあげクンです。にんにくや生姜、玉ねぎなどの旨味がきいたしょうゆベースのたれと、からあげクンのジューシーさが相性抜群です。





「からあげクン ベル成吉思汗(ジンギスカン)たれ味」





商品名 ：「らーめんや天金監修 正油ラーメンおにぎり」

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：216円

商品説明：

1952年創業の旭川の名店「らーめんや天金」の人気No.1メニュー「正油ラーメン」の味わいをイメージしたおにぎりです。豚骨ベースのスープなどで味付けしたご飯に、刻みチャーシューとネギを合わせました。





「らーめんや天金監修 正油ラーメンおにぎり」





商品名 ：「南蛮酊監修 ザンタレ弁当」

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：697円

商品説明：

1980年創業の釧路町にある人気食堂「南蛮酊(なんばんてい)」の人気メニューである、ザンギに特製のタレをかけた「ザンタレ」をイメージしたお弁当です。鶏モモ肉のザンギと甘酸っぱいタレが食欲をそそります。





「南蛮酊監修 ザンタレ弁当」





商品名 ：【まちかど厨房】「炭火香る帯広名物豚丼(半熟玉子のせ)」

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：732円

商品説明：

帯広名物「豚丼」をイメージしたお弁当です。お店で炊いたご飯のうえに、醤油ベースの甘じょっぱいたれで味付けした炭火の香りが感じられる豚肉と、半熟玉子をのせました。

※北海道のまちかど厨房導入店(約590店：2025年11月末時点)で発売します





【まちかど厨房】「炭火香る帯広名物豚丼(半熟玉子のせ)」





商品名 ：「きのこ王国 きのこ山菜そば」

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：646円

商品説明：

北海道伊達市と仁木町にある農産物直売所「きのこ王国」で栽培された、北海道産きのこを使用した温かいそばです。なめこ・椎茸・しめじなどの食感と香り、旨みが楽しめる、寒い季節にぴったりな一品です。





「きのこ王国 きのこ山菜そば」





商品名 ：「函館カール・レイモンのベーコンレタスサンド」

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：322円

商品説明：

ドイツの伝統製法によるハム・ソーセージ作りを行っている函館の老舗ブランド「函館カール・レイモン」のベーコンを使用したサンドイッチです。アクセントとして山わさびを使用することで、辛味と爽やかな香りがベーコンの深い味わいを引き立てます。





「函館カール・レイモンのベーコンレタスサンド」





商品名 ：「函館美鈴珈琲監修 珈琲ホイップクロワッサン」

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：194円

商品説明：

北海道で一番歴史のある珈琲店と言われている1932年創業の函館の老舗「美鈴珈琲」のコーヒー豆を使用したクロワッサンです。コーヒーのほろ苦さの味わいと香り、ホイップの甘みが口いっぱいに広がります。





「函館美鈴珈琲監修 珈琲ホイップクロワッサン」





商品名 ：「暁パティスリーフルタ監修 ブリュレット(いちご)」

発売日 ：2026年1月12日(月)夕方頃

税込価格：399円

商品説明：

夕張郡長沼町に本店を構える「暁パティスリーフルタ」が監修したスイーツです。ふんわりとしたオムレット生地にブリュレクリーム、カスタード、イチゴのホイップを3層に重ねました。甘酸っぱいイチゴのソースと、トッピングのフリーズドライのイチゴ、ローストしたシュガーチップがアクセントになっています。





「暁パティスリーフルタ監修 ブリュレット(いちご)」





商品名 ：「ベル食品監修 チキンと野菜のスープカレー」

発売日 ：2026年1月13日(火)

税込価格：397円

商品説明：

1947年創業の北海道を代表する調味料メーカー「ベル食品」が監修したスープカレーです。野菜とスパイスをじっくり炒め、味の決め手となる焦がしバジルで香り豊かに仕上げたスープに、具材として鶏肉・ブロッコリー・にんじん・揚げたジャガイモ・かぼちゃを入れた、食べ応えのある一品です。





「ベル食品監修 チキンと野菜のスープカレー」





■ご参考サイト

ローソン公式サイト： https://www.lawson.co.jp/index.html

キャンペーンサイト： https://www.lawson.co.jp/lab/campaign/umaimonmatsuri/









■注意事項

※発売商品は数量限定・無くなり次第終了となります。

※店舗によって商品の品揃えが異なる場合がございます。