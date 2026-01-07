【着物業界のDX革命】振袖選びは「スマホで10秒」の時代へ。自分の顔で簡単に着物が試着できる「AIバーチャル試着」京都きもの友禅で利用開始
京都きもの友禅株式会社(本社：東京都中央区)は、2025年12月1日より、公式オンラインストアにて、自分の顔写真で着物の試着体験ができる「バーチャル試着Room」を開始いたしました。
時間や場所にとらわれない「新しい振袖選び」を実現し、着物業界におけるAI活用の先駆けとして、一生に一度の成人式をサポートいたします。
試着体験ページはこちら： https://yuzenkomachi.com/sichaku
バーチャル試着Room
■導入の背景：オンラインストアでも「試着したい」の声をAIで解決
これまで振袖選びには、「店舗に行かないと着姿がイメージできない」「洋服の上から合わせるだけでは実感が湧きにくい」「一度に試せる枚数に限りがある」といった課題がありました。 デジタルネイティブであるZ世代に向け、ゲーム感覚で気軽に、かつリアルに「自分に似合う振袖」を探求できる環境を作るため、高精度なAI技術を持つwearcoord(株式会社wearcoord)との連携により本サービスを導入いたしました。
■「AIバーチャル試着」3つの特徴
1. スマホ1つで完結！「自分だけの振袖姿」が10秒で完成
専用アプリのダウンロードは不要。ブラウザ上で自分の顔写真を1枚アップロードするだけで、AIが瞬時に振袖と顔を違和感なく合成します。肌の色味や顔の角度まで考慮された高精度な生成により、まるで本当に試着しているかのような体験を提供します。
自分の顔写真をアップロード
バーチャル試着アプリイメージ
2. 何着でも着替え放題。髪型・背景もトータルコーディネート
気になる振袖をタップするだけで、一瞬で着替えが完了。何十着でも納得いくまで試すことができます。さらに、振袖に合わせた「髪型(ヘアアレンジ)」や「背景」の変更も可能。当日の雰囲気をトータルでシミュレーションできます。
髪型・背景もトータルコーディネート
3. 「AI試着画像」をシェアしてご家族や友達と共有
生成した高精度のAI試着画像は、その場で保存し、LINEやSNSを通じてご家族やご友人とすぐに共有することができます。離れて暮らす祖父母やご両親に晴れ姿のイメージを送ったり、友人と画像を送り合ってコーディネートを相談したりと、振袖選びのプロセスそのものをコミュニケーションとして楽しんでいただけます。
AI試着画像を見ながら事前に周りの意見を聞くことで、実物の振袖が届いた際にも「こんなはずではなかった」「ちょっとイメージと違う」といったイメージの不一致を防ぐことができるはずです。
■今後の展望：伝統文化×テックで新たな価値創造を
今後は振袖だけではなく、卒業袴や一般呉服をはじめ、七五三着物など子供向けのAIバーチャル試着も展開をしていく予定です。
京都きもの友禅は、長年培ってきた伝統と信頼に加え、AIをはじめとする最新テクノロジーを積極的に取り入れることで、着物文化の継承と発展に寄与してまいります。今後も積極的にお客様一人ひとりに寄り添うサービスを展開してまいります。
■サービス概要
名称 ： 京都きもの友禅公式オンラインストア
AIきもの試着体験「バーチャル試着Room」
URL ： https://yuzenkomachi.com/sichaku
技術提供： 株式会社wearcoord
■会社概要
会社名 ： 京都きもの友禅株式会社
代表者名 ： 代表取締役社長 服部 雅親
本社所在地： 東京都中央区日本橋大伝馬町14-1
住友生命日本橋大伝馬町ビル
事業内容 ： 「振袖」を中心とした高級呉服・宝飾等の販売
会社HP ： https://www.kyotokimonoyuzen.co.jp/
【ECサイト】
・公式オンラインストア： https://yuzenkomachi.com/
・楽天市場店 ： https://www.rakuten.co.jp/yuzenkomachi/
・Yahoo!ショッピング店： https://shopping.geocities.jp/yuzenkomachi/
【公式SNS】
・Instagram：@kimono_yuzen_onlinestore
( https://www.instagram.com/kimono_yuzen_onlinestore/ )
・LINE ：京都きもの友禅( https://lin.ee/gCdZXwp )