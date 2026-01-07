京都きもの友禅株式会社(本社：東京都中央区)は、2025年12月1日より、公式オンラインストアにて、自分の顔写真で着物の試着体験ができる「バーチャル試着Room」を開始いたしました。

時間や場所にとらわれない「新しい振袖選び」を実現し、着物業界におけるAI活用の先駆けとして、一生に一度の成人式をサポートいたします。





試着体験ページはこちら： https://yuzenkomachi.com/sichaku





バーチャル試着Room





■導入の背景：オンラインストアでも「試着したい」の声をAIで解決

これまで振袖選びには、「店舗に行かないと着姿がイメージできない」「洋服の上から合わせるだけでは実感が湧きにくい」「一度に試せる枚数に限りがある」といった課題がありました。 デジタルネイティブであるZ世代に向け、ゲーム感覚で気軽に、かつリアルに「自分に似合う振袖」を探求できる環境を作るため、高精度なAI技術を持つwearcoord(株式会社wearcoord)との連携により本サービスを導入いたしました。









■「AIバーチャル試着」3つの特徴

1. スマホ1つで完結！「自分だけの振袖姿」が10秒で完成

専用アプリのダウンロードは不要。ブラウザ上で自分の顔写真を1枚アップロードするだけで、AIが瞬時に振袖と顔を違和感なく合成します。肌の色味や顔の角度まで考慮された高精度な生成により、まるで本当に試着しているかのような体験を提供します。





自分の顔写真をアップロード

バーチャル試着アプリイメージ





2. 何着でも着替え放題。髪型・背景もトータルコーディネート

気になる振袖をタップするだけで、一瞬で着替えが完了。何十着でも納得いくまで試すことができます。さらに、振袖に合わせた「髪型(ヘアアレンジ)」や「背景」の変更も可能。当日の雰囲気をトータルでシミュレーションできます。





髪型・背景もトータルコーディネート





3. 「AI試着画像」をシェアしてご家族や友達と共有

生成した高精度のAI試着画像は、その場で保存し、LINEやSNSを通じてご家族やご友人とすぐに共有することができます。離れて暮らす祖父母やご両親に晴れ姿のイメージを送ったり、友人と画像を送り合ってコーディネートを相談したりと、振袖選びのプロセスそのものをコミュニケーションとして楽しんでいただけます。

AI試着画像を見ながら事前に周りの意見を聞くことで、実物の振袖が届いた際にも「こんなはずではなかった」「ちょっとイメージと違う」といったイメージの不一致を防ぐことができるはずです。









■今後の展望：伝統文化×テックで新たな価値創造を

今後は振袖だけではなく、卒業袴や一般呉服をはじめ、七五三着物など子供向けのAIバーチャル試着も展開をしていく予定です。

京都きもの友禅は、長年培ってきた伝統と信頼に加え、AIをはじめとする最新テクノロジーを積極的に取り入れることで、着物文化の継承と発展に寄与してまいります。今後も積極的にお客様一人ひとりに寄り添うサービスを展開してまいります。









■サービス概要

名称 ： 京都きもの友禅公式オンラインストア

AIきもの試着体験「バーチャル試着Room」

URL ： https://yuzenkomachi.com/sichaku

技術提供： 株式会社wearcoord









■会社概要

会社名 ： 京都きもの友禅株式会社

代表者名 ： 代表取締役社長 服部 雅親

本社所在地： 東京都中央区日本橋大伝馬町14-1

住友生命日本橋大伝馬町ビル

事業内容 ： 「振袖」を中心とした高級呉服・宝飾等の販売

会社HP ： https://www.kyotokimonoyuzen.co.jp/





【ECサイト】

・公式オンラインストア： https://yuzenkomachi.com/

・楽天市場店 ： https://www.rakuten.co.jp/yuzenkomachi/

・Yahoo!ショッピング店： https://shopping.geocities.jp/yuzenkomachi/





【公式SNS】

・Instagram：@kimono_yuzen_onlinestore

( https://www.instagram.com/kimono_yuzen_onlinestore/ )

・LINE ：京都きもの友禅( https://lin.ee/gCdZXwp )