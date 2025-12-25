42歳・妊活から出産直前まで継続したバザルトマタニティ温熱ケア
【妊娠期から出産直前まで寄り添った温熱ケアの実例】
東京都墨田区の「女性のためのサロン ケープラス」より、妊活期から妊娠期、出産直前まで継続して行われたバザルトマタニティケアの実例が報告されました。
来店されたのは42歳の女性。妊活期にバザルト妊活ケアを受け、身体の変化や心地よさを実感されていたことから、妊娠中も安心して受けられるケアとしてバザルトマタニティを選ばれました。
一人目の妊娠・出産時に身体的負担を強く感じていた経験から、二人目の妊娠では、妊娠中からケアを取り入れることで、妊娠期・産後の負担をできるだけ軽くしたいという思いで来店されています。
施術は安定期から出産3日前まで、月2回のペースで継続。
ご本人からは、一人目の妊娠時に感じていた動悸や息切れが少なく、出産前日まで外出できるほど日常生活を保てたこと、また出産後の身体的負担が前回より軽かったことが語られています。
担当セラピストの原先生から見ても、臨月に入っても息切れする様子がなく、妊娠前と変わらない軽やかな動きで過ごされていた点が印象的だったといいます。
【サロン情報】
サロン名：女性のためのサロン ケープラス
所在地：東京都墨田区
担当セラピスト：原先生
HP：https://kplus-beauty-salon.jp/
【第2部：妊娠期から産後までを見据えたサロンの在り方】
株式会社ウェルフィット（バザルト（R）スクール本部校）では、妊活・マタニティ・産後を切り離さず、女性のライフステージを一貫して支える視点を大切にしています。
女性のためのサロン ケープラス・原先生は、ご自身の妊娠・出産経験を通して、妊娠期の不調や出産への不安が、適切なケアによって和らぐ可能性があると感じていると話されています。
その経験をもとに、妊娠中の身体と心の負担を少しでも軽くし、安心して出産を迎えられる環境づくりを重視されています。
妊娠期から産後までを「点」ではなく「線」で支えること。
その積み重ねが、妊娠期の安心感や、出産・産後を穏やかに迎える土台につながっています。
バザルト（R）スクール本部校としても、今後も全国の認定サロンと連携し、妊娠期から産後までを見据えた安全で継続可能な温熱ケアの普及を進めてまいります。
