立志神社(滋賀県湖南市)は、令和7年12月27日から令和8年1月12日まで境内ライトアップを実施します。色鮮やかな光が本殿、鳥居、御神木を照らし、和傘の柔らかな明かりが幻想的な空間を演出。1月1日からは干支「うま」のカラフルな御朱印と、九州最古の八女手すき和紙を用いた限定御朱印(各500円)を授与します。普段神社に訪れない方にも「日常にある特別」をお届けします。





拝殿ライトアップ





■プロジェクト背景

立志神社は、JR草津線・三雲駅を最寄りとする神社です。普段は静かに地域を見守る境内が、年末年始だけ光に包まれる特別な時間を迎えます。「日常にある特別な空間」をコンセプトに、神社に馴染みのない方や遠方の方にも足を運んでいただきたいという想いから、今回のライトアップと限定御朱印企画が生まれました。色とりどりの照明が境内を彩り、和傘の灯りが心を静めてくれる夜の参拝。手すき和紙のマーブル模様に込められた多様性への想い。ローカル線に揺られて訪れる初詣が、いつもと少し違う自分に出会うきっかけになれば幸いです。





1. 夜の境内が静かに息づく、光と和傘が誘う年末年始ライトアップ

昼間の厳かな佇まいとは一変し、夜の境内は色彩豊かな光の空間に包まれます。本殿や御神木を鮮やかに照らし出すライトアップに加え、和傘を用いた柔らかな灯りが、参拝者の足元と心を優しく包み込みます。神社特有の和の雰囲気と暖色系の灯りが織りなす幻想的な空間は、忙しい日常を忘れさせ、静かに自分と向き合う時間を提供します。

(期間：令和7年12月27日～令和8年1月12日)





2. 令和8年の始まりを祝い、初詣限定御朱印を頒布

1月限定で、カラフルなスタンプで彩った御朱印を授与。干支「うま」や富士・鷹・茄子など、お正月ならではの縁起の良いモチーフをあしらい、新年の高揚感が感じられるデザインです。

さらに、九州で最も古い歴史を持つといわれる八女手すき和紙を用いた御朱印を頒布いたします。それぞれの和紙に濃淡があり、色が重なり合うマーブル模様は、人がもつ多面性や価値観の多様性を象徴するような表情を見せ、同じ和紙でも一つとして同じ柄がありません。

(期間：令和8年1月1日～1月31日／初穂料500円)





限定御朱印





3. 現代の参拝の楽しみ方、JR草津線で巡るおまいりのカタチ

公式LINEのおまいりスタンプカードでは、御朱印の拝受や草津線の利用に応じてスタンプを付与。御朱印の拝受や草津線の利用に応じて、オリジナルハンドタオルや神社ゆかりの特典をプレゼント。ローカル線に親しみを持ち、電車に揺られる時間も含めて「旅」として楽しむ、新しい参拝のカタチを提案します。





おまいりスタンプカード





■立志神社(りゅうしじんじゃ)について

正式な社名は“りゅうしじんじゃ”ですが、志を立てて目標に向かうこと＝「立志(りっし)」から、“りっしじんじゃ”とも呼ばれています。





起源は不詳ですが、欽明天皇の御代(6世紀)に飢餓に苦しんでいる人々を救いたいという一心で、全国12ヶ所の神社にて五穀豊穣のお祈りをしました。その祈願所のひとつが立志神社です。





今日においても当社は、神さまの恵みと祖先のご恩に感謝し、神さまに祈りをささげる場となっています。民の救いたいと祈る、家族の健康を祈る、会社の発展を祈る、自己実現を祈る。祈りに込めた願いはさまざまですが、根底に流れる基本的な姿勢は今も昔も変わりません。





祈るとは「意宣(いの)る」、つまり神さまに決意を宣言することです。そして当社は、1,400年以上にわたり、志を立て決意を宣言する役割を担っています。













神社名 ： 立志神社

所在地 ： 〒520-3221 滋賀県湖南市三雲1353

アクセス： ［電車］JR草津線 三雲駅から徒歩約16分

［車］ 名神高速道路 栗東湖南ICから約17分

新名神高速道路 甲南ICから約22分

駐車場 ： 10台(無料)

TEL ： 0748-72-3797

FAX ： 0748-72-3797

MAIL ： info@ryushijinjya.com

URL ： https://www.ryushijinjya.com