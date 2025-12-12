【東芝デジタルソリューションズ】 「気象データサービス」による雹（ひょう）被害の回避・軽減の取り組みが、環境省「令和７年度気候変動アクション環境大臣表彰」を受賞

２０２５−１２−１２



東芝デジタルソリューションズ株式会社





「気象データサービス」による雹（ひょう）被害の回避・軽減の取り組みが、



環境省「令和７年度気候変動アクション環境大臣表彰」を受賞

東芝グループでは1955年に気象レーダ装置を納入して以来、気象レーダや観測データの情報を処理する気象観測システムなどの提供を通じて、安心で安全な暮らしの実現に貢献してきました。当社が提供する「気象データサービス」は、こうした取り組みで培った高度なデータ解析手法を活用し、気象レーダの観測データをリアルタイムで解析・予測するサービスです。本サービスは、東芝グループが推進するDXの一環として、新たなCPS事業の創出を目指す取り組み「みんなのDX注」にて提案されたビジネスアイデアから誕生しました。今回の受賞は、「気象データサービス」のラインアップのひとつである「降雹予測サービス」を活用した、降雹被害の回避・軽減の取り組みが評価されたものです。近年、大規模な雹被害が激甚化・頻発化していますが、降雹は局地的な大雨と区別することが難しく、その兆候を事前に検知することは困難でした。当社の「降雹予測サービス」は、250m単位で実測された気象データを活用し、最大30分前に精緻で精確な降雹の予測を事前通知することが可能です。実際にサービスを導入いただいた保険会社では、保険契約者へSMSで降雹予測アラートを配信し、人的被害や自動車損害の回避・軽減に役立てられています。雹被害に対する実効的な対応策につながっている点、さらにSNSのビッグデータを組み合わせて降雹予測の精度を向上させている技術的刷新性についても高く評価されました。当社は今後も、社会インフラを支える民間事業者や自治体へ気象データサービスを提供し、防災・減災に貢献していきます。■ 「気候変動アクション環境大臣表彰」について「気候変動アクション環境大臣表彰」は、気候変動対策推進の一環として、顕著な功績のあった個人・団体をたたえるため、環境省が行う表彰です。今回受賞した、「開発・製品化部門（適応分野）」は、省エネルギー技術、再生可能エネルギー技術等、国内外の温室効果ガスの排出を低減する優れた技術の開発等により、その製品化又は技術を活用したサービスの提供等（商品化されていないものを含む。）を進めた取り組みに対して与えられるものです。注：みんなのDX東芝グループ内で行われているデジタルトランスフォーメーション（DX）に向けた取り組み。デジタルビジネス創出・デジタル文化実装の定着を目的としたピッチ大会。2019年からこれまでに計８回開催し、350件を超える応募アイデアの中から約21件の新たな事業を創出している。気象データサービス「降雹予測サービス」＊本文章に記載されている社名および商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。＊ニュースリリース／トピックスに掲載されている情報（サービスの内容／価格／仕様／関連リンク／お問い合わせ先など）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。＊東芝デジタルソリューションズ株式会社は株式会社東芝の１００％子会社です。