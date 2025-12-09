こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
千葉商科大学生が12月21日（日）B.LEAGUE公式戦をプロデュース！ ― 千葉商科大学presents 千葉ジェッツ vs 京都ハンナリーズ ―
千葉商科大学（所在地：市川市国府台 学長：宮崎緑）では、12月21日（日）に行われるB.LEAGUEのB1リーグに所属するプロバスケットボールチーム千葉ジェッツのホームゲームで、同大学生が各種イベントをプロデュースする。
同大は、千葉ジェッツオフィシャルパートナーとしてスポンサーを務める冠試合を毎年開催し、地域とのつながりを深めている。今年度のコンセプトは「新商開幕〜千葉の声炎を纏い羽ばたけ〜」。「新章開幕」の"章"の字を "商"に置き換え、"変化を恐れず挑戦する大学"であることを表現している。
当日は、学生の日頃の活動成果やアイデアを生かしたイベント、パフォーマンス、ブース出展など多彩な企画で試合を盛り上げる。
◆「千葉商科大学presents 千葉ジェッツvs京都ハンナリーズ」 概要
【日 時】12月21日（日）14:05 TIP OFF（11:30一般入場開始）
【会 場】LaLa arena TOKYO-BAY 千葉県船橋市浜町2丁目5番15号
◆ 参加団体・イベント
・サービス創造学部スポーツビジネス・プロジェクト
千葉県を拠点とするプロスポーツ4球団と連携し、スポーツビジネスを学んでいる。学生の創造力でスポーツの魅力をSNSや協働企画で発信し、地域を盛り上げている。
Instagram：＠cuc_matchday
・総合政策学部戸川ゼミナール
暮らしの安心と信頼しあえる社会をめざし、防災をテーマにした体験企画を通して、地域課題の解決に取り組んでる。防災士監修のもと、カードゲーム「防災マッチ」を開発。来場者が楽しみながら防災知識を身につけられるゲームブースを運営する。
・総合政策学部吉羽ゼミナール
自治体や市民活動団体から依頼を受け、ポスターやチラシの制作を行っている。同試合では、来場者へ配布するグッズやパンフレットのデザインを担当する。
・人間社会学部中倉ゼミナール
地域のアートや音楽のイベント運営に関わることで文化を担う人々と交流し、地域コミュニティのつくり方を実践的に学んでいる。当日は、人間社会学部の他のゼミと協力して取り組んできた、学部のさまざまな活動の成果を展示する。
・学生ベンチャー食堂「ラーメン結」
「大学と地域、人と人とを結ぶ」というコンセプトのもと、同大学生ベンチャー食堂にてラーメンを提供。当日は、店舗PRを行う。
＜パフォーマンス＞
・同大チアダンスチーム「glitter's」、付属高校チアダンス部「Lucas」
STAR JETSとコラボパフォーマンスを行う。
◇ 学生からのメッセージ
私たちは"挑戦"をキーワードに、今回の冠試合に向けて準備を重ねてきました。学生一人ひとりが失敗を恐れず挑戦する姿勢や、当日のブース運営やハーフタイムショーなどで、選手や来場者の皆さまと一体となって「声炎・応炎（声援・応援）」で、盛り上げていきたいと思っています。ぜひ、一緒に声炎をアリーナに届けましょう！
（サービス創造学部2年 成田温さん・萩原可南子さん）
【報道関係の皆さま】
ご多忙中とは存じますが、学生の取り組みをご取材いただける場合は、FAX返信票にてお知らせくださいますようお願い申し上げます。
※取材の際は別途B.LEAGUEへの取材申請が必須となります。
▼本件に関する問い合わせ先
千葉商科大学 経営企画室 広報グループ
住所：千葉県市川市国府台1-3-1
TEL：047-373-9968
FAX：047-373-9969
メール：p-info@cuc.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
