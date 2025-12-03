入園・入学準備グッズのECサイト「シールDEネーム」を運営する株式会社サンアドシステム（本社：大阪府大阪市、代表取締役：山根 昭二）は、名前つけ専用スタンプ「はんこDEネーム でらっくす21点セット」を2025年11月19日（水）に、3種類からフォントを選べるようにリニューアルいたしました。新たに 「教科書体」 と 「やさしさゴシック」 を追加し、用途や好みに合わせてより使いやすくなっています。

【リニューアル内容】フォント・イラストが増え、選べる楽しさがアップ。

https://www.seal-de-name.com/sp/stamp/hanko_index.html?utm_source=News-dx251203#main

ご家庭の方針やお子さまのお好みに合わせてお選びいただけるように、フォントを3種類から選べるようにバージョンアップ。選べるイラストスタンプにも、ニューフェイスが新登場しました。

■ 「教科書体」を新採用。読み書きを学ぶ時期のお子さまに最適

入園・入学準備の名前つけアイテムとして、より教育的なニーズに対応しました。ひらがな・カタカナ・漢字の形が“お手本”として使われるフォントで、「正しい形の文字を覚えてほしい」「読み書きの練習にも使わせたい」という保護者さまのお声に応えました。

■ やわらかく親しみやすい「やさしさゴシック」を追加

丸みがあり、やわらかさ・親しみやすさがあるやさしさゴシックは、文字だけで“かわいい系”に仕上げられます。園や学校指定で名前シールが使えない時でも、フォントのカワイさがカバーしてくれます。

■ 定番の「まるゴシック」も継続

2012年のスタンプ発売初期からずっと愛されている、人気の読みやすい定番書体です。3つのフォントから選べることで、兄弟・年齢・お好みに合わせて選びやすくなりました。

■イラストスタンプに、かわいさ満点の3デザインが仲間入り

SNSでも人気の“シマエナガ・あざらし・ももんが”の3種類が新登場。お名前の横にちょこんと押すだけで、文字の読めないお子さまでも「自分のもの」がひと目でわかる可愛いワンポイントとなります。

【はんこDEネーム でらっくす21点セット】■セット内容：お名前スタンプ16本、ぷちスタンプ1本、マルチスタンプパッド、バーサクラフトインク、インク溶解液、収納ケース（デコシールつき）■料金：4,380円（税込・送料無料）■購入方法：シールDEネームオンラインショップより■URL：https://www.seal-de-name.com/sp/stamp/hanko_index.html?utm_source=News-dx251203#main

【商品概要】先輩ママの声を取り入れ、使いやすさを追求したセット

■豊富なサイズ展開

ひらがなだけではなく、漢字（もしくはローマ字）も含まれた組み合わせで、幼児～高校生まで長く使える16本のサイズ展開。小学校で使う算数セットの「おはじき」にも押せる小さなスタンプ入りで、ひらがなは学校で学ぶ表記で作成しました。ご利用いただいた先輩ママからは“サイズが豊富で便利”と喜びのお声をいただいています。

■文字の読めないお子さまも認識しやすい、イラストスタンプつき

ほかのお店では買えないシールDEネームのオリジナルイラストは40種類。名前の読めないお子さまでも自分のマイマークとして認識できます。

■油性タイプのスタンプ台は、衣類からプラスチックまで名前つけ可能

3色から色がえらべる付属の「マルチスタンプパッド」は、油性マジックのような万能インクを使用しています。速乾性で消えにくくお洗濯も可能です。また、失敗したときにインクを落とせる専用の溶解液つきです。

■スタンプを立てて収納できるかわいいケースつき

お名前スタンプを立てて収納できるケースは、すべて当店のイラストレーターとデザイナーが作成したオリジナル。作業しやすいようにスタンプケースだけ取り出すこともできます。また、追加購入したスタンプやインク台などを一緒に収められます。同ブランドの「らいとBOX」もケースごと入ります。

■2人目以降にも対応

“上の子で良かったから”と下の子にリピート購入していただく事が多いため、兄弟（姉妹）でほしいケースが同じ種類になってしまうことも。その対策として同じケースでも、デコレーションすることで「世界でひとつのオリジナルケース」へと変身できるようにしました。

どこで買ったの？と聞かれたい賢いママ必見、オリジナルお名前スタンプ『はんこDEネーム』

2012年の発売開始以来、繰り返し手軽に使える便利な名前つけグッズとして、多くのユーザーにご愛用いただいてまいりました。スタンプがたっぷり入った「でらっくす21点セット」を中心に、少量＆名前シールつきの「らいと13点セット」や、洗濯タグ用スタンプ、兄弟追加セット、少量シンプルセットなど、用途に合わせた商品を展開しております。今後も、使いやすさやデザイン、品質向上など、ニーズに合わせて、小さなお子さまをお持ちの保護者のみなさまをサポートできるアイテムを開発してまいります。

2025年で、23周年を迎えた「シールDEネーム」のECショップ

https://www.seal-de-name.com/stamp/?utm_source=News-dx251203#main

2002年にお名前シールなどの入園・入学準備アイテムを中心に名入れグッズを取り扱うECサイトをスタート。『毎日のお仕事や育児に追われている、パパ・ママのお手伝いが少しでもできれば…』という想いで、23年にわたり、お名前シールをはじめ名入れ商品の販売を通じて仕事や育児に多忙な保護者のみなさまの入園・入学準備のお手伝いをしてまいりました。これからもさまざまなアイデアを発信し、名前つけをラクに楽しく、使う人々が笑顔になるアイテムを作り続けてまいります。

