エヴァ（EVA）シューズ用射出成形機の世界市場2025年、グローバル市場規模（回転式射出成形機、直線式射出成形機）・分析レポートを発表
2025年11月28日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「エヴァ（EVA）シューズ用射出成形機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、エヴァ（EVA）シューズ用射出成形機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界のエヴァ（EVA）シューズ用射出成形機市場は2024年に約201百万米ドルと評価され、2031年には約263百万米ドルへ拡大する見通しであり、レビュー期間中の年平均成長率は4.0％となります。本レポートでは、米国の関税制度と国際的な政策適応を分析し、これらが競争構造や地域経済、サプライチェーンの強靭性にどのような影響を与えるかを整理しています。エヴァ（EVA）シューズ用射出成形機はサンダル、スリッパ、スポーツシューズなどを製造するための専用設備であり、加熱・加圧されたEVA素材を金型に注入して軽量性と柔軟性を備えた靴部材を生産します。
________________________________________
調査の特徴
本レポートでは、メーカー別、地域・国別、タイプ別、用途別に分析した定量・定性情報を包括的にまとめています。2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均価格を予測し、需給動向、技術進化、製造コストの変化といった市場の成長要因を多角的に評価しています。また、主要企業の製品例や2025年の市場シェア推計も示され、市場全体の競争状況を理解しやすい構成となっています。
________________________________________
調査目的
本調査の目的は、世界および主要国における市場機会を明確化し、エヴァ（EVA）シューズ用射出成形機の成長ポテンシャルを評価することにあります。さらに、各製品タイプや用途市場の将来動向を予測し、競争環境を左右する要因を分析することで、企業の戦略立案や事業拡大に役立つ知見を提供することを目指しています。
________________________________________
主要企業の分析
本レポートでは、StarLink、Tien Kang Co., Ltd、SONC、Wintech、CTM CO., LTD、Jic Machine、Zhejiang Kingrich Machinery Equipment Co., Ltd、Jinjiang KAIJIA Machine Manufacture Co., Ltd、Dongguan Kingstone Shoe-making Machinery Co. Ltd、Dongguan Hongtaixin Machinery Equipment Co., Ltd など主要企業を取り上げています。各社は自動化技術の進化、省エネルギー構造の採用、操作性向上などに注力しており、靴製造産業における効率化と品質向上を支えています。製品ラインナップ、地域展開、売上、利益率なども整理され、市場の競争構造を理解する助けとなっています。
________________________________________
市場セグメント
市場はタイプ別に「回転式射出成形機」と「直線式射出成形機」に分類されます。回転式は大量生産向きであり、直線式は多様な製品形状への対応に優れています。用途別には「EVAスリッパ」「EVAサンダル」「その他」に区分され、それぞれの需要量や成長率が2020年から2031年まで分析されています。軽量で耐久性の高いフットウェア需要が高まる中、特にスリッパとサンダル向けの需要が堅調に伸びています。
________________________________________
地域別分析
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの5地域を対象に販売数量、消費額、成長率を比較しています。アジア太平洋は中国・インド・東南アジアを中心に靴製造産業が集中しており、最も大きなシェアと成長が見込まれます。北米と欧州では高度な自動化設備への需要が強く、品質管理の厳格化が市場拡大を支えています。南米と中東・アフリカも靴の生産拠点としての重要度が増しており、安定した需要が続いています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「エヴァ（EVA）シューズ用射出成形機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、エヴァ（EVA）シューズ用射出成形機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界のエヴァ（EVA）シューズ用射出成形機市場は2024年に約201百万米ドルと評価され、2031年には約263百万米ドルへ拡大する見通しであり、レビュー期間中の年平均成長率は4.0％となります。本レポートでは、米国の関税制度と国際的な政策適応を分析し、これらが競争構造や地域経済、サプライチェーンの強靭性にどのような影響を与えるかを整理しています。エヴァ（EVA）シューズ用射出成形機はサンダル、スリッパ、スポーツシューズなどを製造するための専用設備であり、加熱・加圧されたEVA素材を金型に注入して軽量性と柔軟性を備えた靴部材を生産します。
________________________________________
調査の特徴
本レポートでは、メーカー別、地域・国別、タイプ別、用途別に分析した定量・定性情報を包括的にまとめています。2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均価格を予測し、需給動向、技術進化、製造コストの変化といった市場の成長要因を多角的に評価しています。また、主要企業の製品例や2025年の市場シェア推計も示され、市場全体の競争状況を理解しやすい構成となっています。
________________________________________
調査目的
本調査の目的は、世界および主要国における市場機会を明確化し、エヴァ（EVA）シューズ用射出成形機の成長ポテンシャルを評価することにあります。さらに、各製品タイプや用途市場の将来動向を予測し、競争環境を左右する要因を分析することで、企業の戦略立案や事業拡大に役立つ知見を提供することを目指しています。
________________________________________
主要企業の分析
本レポートでは、StarLink、Tien Kang Co., Ltd、SONC、Wintech、CTM CO., LTD、Jic Machine、Zhejiang Kingrich Machinery Equipment Co., Ltd、Jinjiang KAIJIA Machine Manufacture Co., Ltd、Dongguan Kingstone Shoe-making Machinery Co. Ltd、Dongguan Hongtaixin Machinery Equipment Co., Ltd など主要企業を取り上げています。各社は自動化技術の進化、省エネルギー構造の採用、操作性向上などに注力しており、靴製造産業における効率化と品質向上を支えています。製品ラインナップ、地域展開、売上、利益率なども整理され、市場の競争構造を理解する助けとなっています。
________________________________________
市場セグメント
市場はタイプ別に「回転式射出成形機」と「直線式射出成形機」に分類されます。回転式は大量生産向きであり、直線式は多様な製品形状への対応に優れています。用途別には「EVAスリッパ」「EVAサンダル」「その他」に区分され、それぞれの需要量や成長率が2020年から2031年まで分析されています。軽量で耐久性の高いフットウェア需要が高まる中、特にスリッパとサンダル向けの需要が堅調に伸びています。
________________________________________
地域別分析
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの5地域を対象に販売数量、消費額、成長率を比較しています。アジア太平洋は中国・インド・東南アジアを中心に靴製造産業が集中しており、最も大きなシェアと成長が見込まれます。北米と欧州では高度な自動化設備への需要が強く、品質管理の厳格化が市場拡大を支えています。南米と中東・アフリカも靴の生産拠点としての重要度が増しており、安定した需要が続いています。