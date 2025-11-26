株式会社電算システム(本社：岐阜県岐阜市、代表取締役社長執行役員：高橋 譲太、以下「電算システム」)の社員3名が、2025 年 11 月 18 日に Google Cloud Japan 公式ブログで発表された、2025 年の Google Cloud Partner All-stars に表彰されたことをお知らせします。





電算システム社員が Google Cloud Partner All-stars として表彰





Google Cloud Partner All-stars は、Google Cloud のパートナー企業内の優れた人材を表彰する 2022 年より開始したプログラムです。この度、お客様の変革に取り組んだ実績や、お客様の懸念事項や関心事に対応するイベントを推進した実績を評価いただき、電算システムからセールスとマーケティングの分野で 3 名の社員が表彰されました。





Google Cloud Japanブログ「2025 年の Google Cloud Partner All-stars の受賞者を表彰」(2025 年 11 月 18 日)

https://cloud.google.com/blog/ja/topics/partners/2025-google-cloud-partner-all-stars/









■受賞者のコメント

＜2025 Partner All-star in Marketing＞

ソーシャルイノベーション事業部 パブリックソリューション部

春日 一平





春日 一平





この度は、このような栄誉ある賞をありがとうございます。今回の受賞は、社内外でご協力をいただいた皆様と受賞したという思いでおります。力強いご支援を賜りましたこと、この場をお借りして感謝申し上げます。

私は常々、どんなに素晴らしい技術も、知られなければ存在しないのと同じだと思って仕事をしています。Google Cloud という、世界を変えるような強力なプラットフォームを、いかに魅力的に、いかにお客様の自分事として伝えられるか。そこに日々情熱を注いできました。

今回の受賞は、その『伝える活動』を評価していただけたことを、何より嬉しく思います。

これからも、Google Cloud のファンを一人でも多く増やし、お客様のビジネス変革のきっかけを作れるよう、パートナーとして全力で走り続けます。Supportしてくださった全ての皆様に感謝いたします。ありがとうございました！





＜2025 Partner All-star in Sales＞

クラウドインテグレーション事業部 エンタープライズソリューション部

笹岡 由太





笹岡 由太





Google Cloud Partner All-star に選出いただき、大変光栄に思います。

社内メンバーはもちろんのこと、Google Cloud の皆様のお力添えあってのことです。この場を借りて御礼申し上げます。

今回の受賞に慢心することなく、今後もGoogle Cloud のサービスを通じてお客様の課題解決に尽力いたします。





＜2025 Partner All-star in Sales＞

クラウドエンジニアリング事業部 システムソリューション部

西口 太一





西口 太一





この度、Google Cloud Partner All-star in Sales を受賞できたことを、大変光栄に思います。

この栄誉は、ひとえに日頃からご支援くださるお客様、そしてGoogle Cloud 関係者の皆様との強固なパートナーシップの賜物です。

Google Cloud Marketplace を通じた活動において、お客様のデジタル変革を推進し、新たな価値を創造できたことを誇りに思います。

今後も、技術への情熱とコミットメントをもって、お客様の成功に貢献できるよう尽力してまいります。引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。









電算システムは今後も Google Cloud と密に協力し、人材育成への取り組みに注力してまいります。また、電算システムではクラウド活用に関する情報をホームページやウェビナーなどで発信しております。 これまでご支援したお客様の事例や開催予定のウェビナーについては下記よりご確認ください。









＜お客様事例＞

https://www.dsk-cloud.com/casestudy

＜ウェビナー情報＞

https://www.dsk-cloud.com/seminar

＜ブログ情報＞

https://www.dsk-cloud.com/blog









■会社概要

株式会社電算システム

本社所在地 ： 岐阜本社 岐阜県岐阜市日置江1丁目58番地

東京本社 ： 東京都中央区八丁堀2丁目20番8号 八丁堀綜通ビル

主な事業内容： 情報サービス事業、収納代行サービス事業

URL ： https://www.densan-s.co.jp/









※Google Cloud および関連するサービスは Google LLC の商標です。