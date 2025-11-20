TVアニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」初となるLINEスタンプがインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップにて、TVアニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」のLINEスタンプを2025年11月20日（木）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334739&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334739&id=bodyimage2】
TVアニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」初となるLINEスタンプがインクルーズの販売アカウントより配信開始！是非、LINEスタンプでもTVアニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】『青ブタ』サンタクロース
【販売URL】https://line.me/S/sticker/32024163
【利用料金】250円（税込）または、100LINEコイン
■TVアニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」
思春期特有の感情と胸に迫る人間ドラマを瑞々しく描き、作品を重ねるごとに新たなファンを獲得してきた「青春ブタ野郎」シリーズ。
高校生の少年は大学生になり、新たな人間関係のなかで新たな悩みと不思議現象に向き合っていく。
原作/鴨志田一、監督/増井壮一、構成/横谷昌宏、キャラクターデザイン/田村里美、アニメーション制作・CloverWorksと、実力派スタッフが再集結し、新たに「横浜」を舞台に加え、心を打つ物語をお贈りします。
【OFFICIAL SITE】https://ao-buta.com/santa/
【OFFICIAL X】https://x.com/aobuta_anime
（C）2024 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334739&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334739&id=bodyimage2】
TVアニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」初となるLINEスタンプがインクルーズの販売アカウントより配信開始！是非、LINEスタンプでもTVアニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】『青ブタ』サンタクロース
【販売URL】https://line.me/S/sticker/32024163
【利用料金】250円（税込）または、100LINEコイン
■TVアニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」
思春期特有の感情と胸に迫る人間ドラマを瑞々しく描き、作品を重ねるごとに新たなファンを獲得してきた「青春ブタ野郎」シリーズ。
高校生の少年は大学生になり、新たな人間関係のなかで新たな悩みと不思議現象に向き合っていく。
原作/鴨志田一、監督/増井壮一、構成/横谷昌宏、キャラクターデザイン/田村里美、アニメーション制作・CloverWorksと、実力派スタッフが再集結し、新たに「横浜」を舞台に加え、心を打つ物語をお贈りします。
【OFFICIAL SITE】https://ao-buta.com/santa/
【OFFICIAL X】https://x.com/aobuta_anime
（C）2024 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ