ティルトタワー式タイヤチェンジャーの世界市場2025年、グローバル市場規模（半自動型、全自動型）・分析レポートを発表
2025年11月20日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ティルトタワー式タイヤチェンジャーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ティルトタワー式タイヤチェンジャーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界のティルトタワー式タイヤチェンジャー市場概要
本レポートによると、世界のティルトタワー式タイヤチェンジャー市場は2024年に約5,380万米ドルと評価され、2031年には約8,970万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.7％です。自動車整備業界の高度化やタイヤ交換作業の効率化への需要拡大が市場を牽引しています。特に、SUVや大型車の普及により、大型タイヤの安全かつ迅速な交換を可能にする自動化装置の導入が進んでいます。
________________________________________
製品の特徴と技術概要
ティルトタワー式タイヤチェンジャーは、垂直タワー部分が前方に傾斜する構造を持つタイヤ交換装置です。タワー内部には油圧で作動するマウントおよびディスマウントツールが組み込まれており、使用時にタワーを傾けることで作業者がホイールとタイヤに容易にアクセスできるよう設計されています。
この構造により、重いタイヤを持ち上げる負担を軽減し、作業姿勢の改善と効率性の向上を実現します。特に高頻度のタイヤ交換を行う整備工場やディーラーでは、作業時間短縮と安全性の確保が求められるため、このタイプの装置が広く採用されています。
また、操作性の高さ、堅牢な構造、精密な油圧制御を特徴とし、従来の手動式チェンジャーよりも高い生産性を発揮します。
________________________________________
政策・経済的影響と市場環境
本レポートでは、米国の関税政策や国際的な貿易動向が市場に与える影響を評価しています。米国では自動車整備設備の現地調達化が進み、国産化支援策や安全規格強化が市場成長を後押ししています。一方、欧州では作業安全基準の厳格化や省エネルギー機器導入の義務化が進んでおり、環境負荷の少ない新世代モデルへの置き換え需要が拡大しています。
アジア太平洋地域では自動車保有台数の増加と整備インフラの発展により、市場が最も急速に成長しています。特に中国、インド、日本、韓国では整備工場の自動化が進み、コスト効率の高いチルトタワー式モデルが採用されています。
________________________________________
市場構造と主要企業の動向
市場は複数の国際メーカーによって構成されており、高精度技術と信頼性を競う形で発展しています。主要企業としてHofmann、Johnbean、Bendpark、UNITE、Corghi、SATA Tools、BendPak、Ranger、Cembが挙げられます。
これらの企業はそれぞれ独自の設計哲学と技術的強みを持ち、例えばHofmannとJohnbeanは欧州市場で高度な油圧制御技術により高い評価を得ています。Corghiはイタリアを拠点とする高級整備機器メーカーとして知られ、作業精度とデザイン性に優れた製品を展開しています。
一方、UNITEやSATA Toolsなどの新興企業はアジア市場で価格競争力を発揮し、特に中小整備工場向けに普及が進んでいます。グローバル市場全体では、技術革新と自動化レベルの向上を巡る競争が激化しています。
