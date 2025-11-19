PCB ICT試験装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（オフライン型、インライン型）・分析レポートを発表
2025年11月19日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「PCB ICT試験装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、PCB ICT試験装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のPCB ICT試験装置市場概要
本レポートによると、世界のPCB ICT試験装置市場規模は2024年に約11億1,200万米ドルと評価され、2031年には約14億3,100万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.7％です。電子機器の高密度化および複雑化が進む中、基板製造や組立工程における品質保証の重要性が増しており、自動化されたテストシステムの導入が急速に拡大しています。
技術的背景と機能概要
ICT（In Circuit Test）は、電子回路基板の実装状態をオンラインで検査する自動試験装置です。非常に小さな電圧や電流を入力し、基板や電子部品に損傷を与えることなく短絡・断線・欠損・組立不良を検出します。抵抗、コンデンサ、ダイオード、トランジスタ、集積回路などの誤実装や欠品を自動で特定し、不良箇所を明確に指摘できるため、品質管理および修理工程の効率化に大きく寄与します。
特にICTは生産ラインでのリアルタイム検査に適しており、車載電子機器や航空宇宙、防衛、民生用電子機器など多様な分野で活用されています。
政策・経済的影響分析
本レポートでは、米国の関税政策と各国の産業支援政策がICTシステム市場に与える影響を分析しています。米国では電子製造業の国内回帰を促す動きが強まり、ICTシステム導入支援や自動化設備への投資が拡大しています。欧州では電子部品の信頼性規格の強化が進み、航空宇宙・防衛分野での高精度検査装置の需要が増加しています。
アジア太平洋地域では、特に中国、日本、韓国を中心に電子製造拠点が集中しており、低コストかつ高精度なテストシステムの開発競争が活発化しています。世界的なサプライチェーンの再編により、地域間での技術協調や標準化も進展しています。
市場構造と競争環境
世界市場では、複数の大手メーカーが存在し、高精度検査技術と自動化対応力で競争が行われています。主要企業としてKeysight Technologies、Teradyne、GÖPEL Electronic、Acculogic、Techno、Digitaltest、Gesellschaft für Test Systeme、Test Research, Inc. （TRI）、CheckSum、JETなどが挙げられます。
これらの企業は電子基板の高密度化やマルチレイヤー化に対応する技術を提供しており、特にKeysight TechnologiesとTeradyneはグローバル市場でのリーダー的存在です。アジア市場ではOkanoやShindenshiが高コストパフォーマンス製品を展開し、ローカル需要に応えています。また、欧州のSPEAや日本のTakayaも高精度自動検査システム分野で強い存在感を示しています。
市場区分別分析
タイプ別分類
市場は主に「オフライン型」と「インライン型」に分類されます。
オフライン型は独立した検査工程で使用され、少量多品種生産に適しています。一方、インライン型は自動生産ラインに組み込まれ、連続的な検査を行うことが可能で、大量生産に最適です。近年は、インライン型の需要が増加傾向にあり、スマートファクトリー化を支える中核装置としての役割を強めています。
