株式会社JR東海リテイリング・プラス(所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創)は、2025年12月2日(火)～12月22日(月)の期間、株式会社リベル・エンタテインメント(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：林田 浩太郎)が配信するアプリゲーム『A3!(エースリー)』とのコラボレーション企画を実施いたします。





キービジュアル





今回のコラボレーションでは、「MANKAIカンパニーの劇団員が貸し切り新幹線でみなさまをおもてなし！」をコンセプトに、深紅のスーツに身を包んだ本コラボレーション限定の劇団員イラストを描きおろしました。MANKAIカンパニー劇団員が所属する組名にちなみ「春夏秋冬」の旬の食材を使用したおかずを詰め込んだ限定駅弁や、劇団員がおもてなしするパーティーにふさわしいメニューをおにぎり・サンドイッチ・スイーツでラインナップいたしました。あわせて描きおろしイラストを使用したオリジナルグッズの販売を行います。また、対象商品を含む税込700円以上のご購入で『A3!オリジナルグッズ』が当たるプレゼントキャンペーンも開催いたします。※1

さらに、アプリゲームとも連携しコラボレーション限定の「劇団員ブログ」、「ログインボーナス」を配信予定です。

※1：TOKAI STATION POINTアプリ内での開催のため、アプリのダウンロード・会員登録および閲覧対応ができる端末が必要となります。









＜フェア概要＞

開催期間 ：2025年12月2日(火)～2025年12月22日(月)

開催場所 ：東京駅～新大阪駅の「プラスタ」「ベルマートキヨスク」

「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「キヨスク」

「プレシャスデリ」「プレシャスデリ＆ギフト」

「デリカステーション」等

※一部店舗では取扱いのない商品もございます。

※オンラインショップでは2025年12月9日(火)10:00から

オリジナルグッズのみ販売いたします。

展開商品数：全19アイテム (コラボキャンペーン商品のみ)









■『A3!』の世界感をぎゅっと詰め込んだコラボ駅弁の販売

4つに仕切られたお弁当箱の中には、『A3!』の組名にちなみ「春夏秋冬」の旬の食材を使用したおかずを詰め込んだ限定駅弁が数量限定で登場します。さらに描きおろしイラストの4人の劇団員をイメージしたおかずや、スーパーさんかくクンをプリントした魚肉シート入り。また、駅弁の中にはオリジナルノベルティカードを1枚封入します。発売週ごとに封入されるノベルティカードは異なりますので、ぜひ週ごとにお店にお立ち寄りください。





「『A3!』駅弁」全体 (イメージ)





「『A3!』駅弁」中身 (イメージ)





「A3!駅弁」ノベルティカード (イメージ)(12月2日～12月8日)





「A3!駅弁」ノベルティカード (イメージ)(12月9日～12月15日)





「A3!駅弁」ノベルティカード (イメージ)(12月16日～12月22日)





商品名 ：『A3!』駅弁

価格 ：1,580円(税込)

販売期間：2025年12月2日(火)～12月22日(月)

※各日数量限定のため1日の販売予定数がなくなり次第

終了となります。

販売駅 ：東京駅・品川駅・新横浜駅・静岡駅・名古屋駅・京都駅・新大阪駅

※販売店舗の詳細は別紙1に記載





― 注意事項 ―

・各販売店舗の販売数量は日により増減いたします。状況によっては販売個数を制限する場合がございます。

・東海道新幹線の改札内にある店舗のご利用は必要な乗車券類または入場券が必要です。

・商品のご予約、お取り置きはできません。

・ノベルティカードの絵柄は選べません。





― 販売におけるご案内 ―

品川駅：PLUSTA品川幹線北乗換改札内は12月13日以降の販売はございません。

静岡駅：グランドキヨスク静岡は毎週火・土・日のみの限定販売となります。

京都駅：PLUSTA Bento京都幹線中央改札内は12月15日、18日、19日、22日の販売はございません。









■『A3!』コラボラベル付き！おにぎり・サンドイッチ・スイーツ

『A3!』の劇団員たちがおにぎり・サンドイッチ・スイーツのラベルになって登場！パーティーにぴったりのメニューや、劇団員をイメージしたおにぎりなどが登場します。





コラボラベル付きおにぎり・サンドイッチ・スイーツ 1





(1)米サンド(フライドチキン) 370円(税込)

(2)米サンド(カツカレー) 398円(税込)

(3)おむすび(卵かけごはん風) 198円(税込)

(4)おむすび(海老ドリア風) 240円(税込)





コラボラベル付きおにぎり・サンドイッチ・スイーツ 2





(1)ハンバーグ＆オムレツサンド 360円(税込)

(2)パストラミビーフロール 375円(税込)

(3)港シフォンストロベリーチーズケーキ味 410円(税込)

(4)港シフォンホワイトチョコレート味 410円(税込)









■『A3!』コラボ限定グッズの登場





アクリルスタンド





アクリルスタンド

(左から：卯木 千景・斑鳩 三角・伏見 臣・御影 密)

各1,650円(税込)

サイズ：本体 約W45×H120mm

台座 約W80×H30mm

ネーム 約W40×H11mm





クリアファイル2枚セット





クリアファイル2枚セット

(コラボキービジュアル＆コラボ限定ミニキャラ集合イラスト)

800円(税込)

サイズ：W220×H310mm(ファイルはA4サイズ)





フレークシール





フレークシール(24種セット)

720円(税込)

サイズ：台座 W120×H120mm

シール W35×H45mm





コラボオリジナルフレーム トレーディングクリアカード【春組・夏組】(全12種)





コラボオリジナルフレーム

トレーディングクリアカード【春組・夏組】(全12種)

単品360円 (税込)／BOX 4,320円(税込)

サイズ：本体 約W55×H90mm

※ブラインド商品のため、絵柄をお選びいただくことはできません。





コラボオリジナルフレーム トレーディングクリアカード【秋組・冬組】(全12種)





コラボオリジナルフレーム

トレーディングクリアカード【秋組・冬組】(全12種)

単品360円 (税込)／BOX 4,320円(税込)

サイズ：本体 約W55×H90mm

※ブラインド商品のため、絵柄をお選びいただくことはできません。





トレーディングアクリルスタンドキーホルダー【春組・夏組】(全12種)





トレーディングアクリルスタンドキーホルダー【春組・夏組】(全12種)

単品880円 (税込)／BOX 10,560円(税込)

サイズ：本体 約W35×H60mm 台座 約W38×H24mm

※ブラインド商品のため、絵柄をお選びいただくことはできません。





トレーディングアクリルスタンドキーホルダー【秋組・冬組】(全12種)





トレーディングアクリルスタンドキーホルダー【秋組・冬組】(全12種)

単品880円 (税込)／BOX 10,560円(税込)

サイズ：本体 約W35×H60mm 台座 約W38×H24mm

※ブラインド商品のため、絵柄をお選びいただくことはできません。









販売期間：2025年12月2日(火)～12月22日(月)

※販売開始時間は店舗によって異なります。

※数量限定のため無くなり次第終了となります。

販売駅 ：東京駅・品川駅・新横浜駅・三島駅・静岡駅・掛川駅・浜松駅・

豊橋駅・安城駅・名古屋駅・津駅・大曽根駅・岐阜駅・京都駅・

新大阪駅 ※販売店舗の詳細は別紙2に記載





【オンラインショップ】

販売期間：2025年12月9日(火)10:00～ なくなり次第終了

販売商品：オリジナルグッズ 10種類

※オンラインショップでは、トレーディング商品はBOXのみの販売となります

販売箇所：当社公式オンラインショップ

・自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」( https://www.jrcp-shop.jp/ )

・JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」( https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/ )

※各オンラインショップでの購入ページは11月下旬ごろ公開となります。





― 注意事項 ―

・東海道新幹線の改札内にある店舗のご利用は必要な乗車券類または入場券が必要です。

・商品のご予約、お取り置きはできません。

・商品名、デザイン、仕様、売価等は予告なく変更になる場合があります。

・一部の商品はトレーディング仕様のため、一定数量ご購入いただいても全種揃わない場合がございます。

・状況によっては各商品、個数制限を変更する場合がございます。

・商品は数量限定につき売り切れ次第、店舗での販売は終了となります。

・いかなる理由においても転売(オークションサイトやフリマアプリへの出品含む)及びそれを目的としたご購入は固くお断りいたします。









■『A3!』コラボキャンペーンの開催！

「TOKAI STATION POINTアプリ」を提示して、税込700円以上ご購入いただくとその場で当たる「無料引換券コース」または、抽選で当たる「A3!オリジナルグッズコース」の2つのコースから選んで参加できるキャンペーンを開催します。

※「A3!オリジナルグッズコース」は対象商品を含む税込700円以上のご購入とアプリへのレシートアップロードが必要です。





＜無料引換券コース＞

税込700円以上のご購入で、その場で当たるスクラッチくじに参加！無料引換券がランダムで当選します！





無料引換券コース





(1)お～いお茶 345ml

(2)生茶 300ml

(3)生茶ほうじ煎茶 280ml

(4)い・ろ・は・す 340ml

(5)レモンパック ミニ

(6)マネケン プレーンワッフル

(7)アーモンド効果 オリジナル

(8)一日分の野菜

(9)マウントレーニア カフェラッテ









※景品数は数に限りがございます。景品の上限に達し次第終了となります。

※景品はお選びいただけません。

※無料引換券は1商品1回のみ獲得することができます。同一商品に複数回当選した場合は当選ごとにTOKAI STATION POINT 200ポイントをキャンペーン終了後に付与いたします。





＜A3!オリジナルグッズコース＞

「キャンペーン対象商品」のアイコンがついたPOPの商品を含む税込700円以上のご購入＋レシートのアップロードでオリジナルグッズに応募！

ご応募いただく期間によって応募できる景品が異なります。





A3!オリジナルグッズコース(12月2～12月29日)





A3!オリジナルグッズコース(12月2日～12月8日)





A3!オリジナルグッズコース(12月9日～12月15日)





A3!オリジナルグッズコース(12月16日～12月29日)









※iPhoneでのご応募は、iOS16.7以上が必要となります。

※抽選はキャンペーン終了後となります。









■『A3!』×「JR東海リテイリング・プラス」プレゼントキャンペーン詳細

・キャンペーンへのご応募には「TOKAI STATION POINTアプリ」の本会員登録が必要となります。

・1回のご購入で税込700円以上のご購入で、1スタンプを獲得できます。

(購入金額の合算はできません。ポイント支払い、ポイント付与対象外商品を除く指定金額以上の購入が必要となります。)

・スタンプはお会計時に「TOKAI STATION POINT」のバーコードをご提示いただいた後に、アプリ内のキャンペーンページにアクセスいただくと自動付与されます。

・お会計後にTOKAI STATION POINTをご提示いただいてもポイントの後付けおよびスタンプの付与はできかねます。

・1スタンプ獲得ごとにお好きなコースをお選びいただき、抽選にご応募可能となります。(スタンプの獲得数分ご応募可能ですが、「A3!オリジナルグッズコース」のご応募には、対象商品の購入も必要となります。対象商品を含んでいなくても金額達成で1スタンプ獲得となりますのでご注意ください。)

・「無料引換券コース」は景品の数に限りがございます。景品数に達し次第終了となります。ご了承ください。

・「無料引換券コース」の「無料引換券」は1商品につき1回のみ獲得することができます。同一商品に複数回当選した場合は、当選ごとに「TOKAI STATION POINT 200ポイント」をプレゼントいたします。(ポイントのプレゼントはキャンペーン終了後となります。)

・「A3!オリジナルグッズコース」の応募には必ず「対象商品を含んだ」税込700円以上のご購入をお願いいたします。対象商品を含んでいないレシートをアップロードいただいても「抽選資格」はございません。

・「A3!オリジナルグッズコース」コースの週替わり景品への応募は、応募期間中いつでも応募可能ですが、ご購入された日に応じた景品にのみに応募いただけます。ご購入レシートの日付と異なる期間の景品にご応募いただいても無効となります。

・「A3!オリジナルグッズコース」は応募期間終了後に抽選を行います。当選された方のみ、TOKAI STATION POINTにご登録されているメールアドレスに「当選通知」および「景品発送における入力フォーム」をお送りいたします。

・抽選結果に関するお問い合わせには回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。





〈キャンペーン対象店舗〉

JR東海リテイリング・プラスが運営する店舗

PLUSTA、Bellmart、グランドキヨスク、ギフトキヨスク、デリカステーション、プレシャスデリ、キヨスク等





〈キャンペーン期間〉

2025年12月2日(火)～12月22日(月)

〈「無料引換券コース」引換期間／「A3!オリジナルグッズコース」応募期間〉

2025年12月2日(火)～12月29日(月)

※無料引換券の引換期間は各店舗の閉店時間までとなります









■「A3!オリジナルグッズコース」応募における注意事項

・TOKAI STATION POINTアプリを提示し、対象商品1品以上を含む税込700円以上のご購入が必要となります。

・ご応募には対象期間に応じたレシートのアップロードが必要となります。

・iPhoneでのご応募には、iOS16.7以上が必要となります。









■『A3!』とは・・・

「カントク！オレたちを…咲かせてください！」

東京郊外の街、天鵞絨(ビロード)町。この町には『ビロードウェイ』と呼ばれる通りがあり、多くの劇団が拠点にする劇団員の聖地となっている。突然届いた一通の手紙を頼りにこの地に降り立ったあなた。元舞台役者のあなたが出会ったのは―…

【借金まみれ！・お客ゼロ！・劇団員たった1名！】

かつての栄光を失った潰れかけのボロ劇団！

ひょんなことからその劇団を立て直すことになったあなたは、劇団の主宰兼『総監督』を任されることになって―…？





公式サイト ： https://www.a3-liber.jp/

公式X(旧Twitter)： @mankai_company

ジャンル ： イケメン役者育成ゲーム

App Store ： https://apps.apple.com/jp/app/a3/id1160565264

Google Play(TM) ： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.liberent.mankai





(C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved









※画像はイメージです。

※価格はすべて税込み価格です。

※内容・価格・数量等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。

※当日の状況によっては販売内容の変更及び中止となる場合がございます。

※販売状況に応じて他箇所でも販売する場合がございます。

※数に限りがある場合もございますので、品切れの際はご容赦ください。

※いかなる理由においても転売(オークションサイトやフリマアプリへの出品含む)及びそれを目的としたご購入は固くお断りいたします。