ステム型電気給湯器サーモスタットの世界市場2025年、グローバル市場規模（単相型ステム、多相型ステム）・分析レポートを発表
2025年11月18日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ステム型電気給湯器サーモスタットの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ステム型電気給湯器サーモスタットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
概要
本レポートによると、世界のステム型電気給湯器サーモスタット市場は2024年に25億6400万米ドルで評価され、2031年には35億6700万米ドルに達する見通しです。予測期間中の年平均成長率は4.9%であり、エネルギー効率化の需要拡大や住宅・商業施設での電気温水器の普及が市場成長を支えています。
さらに、米国の関税制度や国際的な政策変更が供給網の強靭性、地域経済構造、競争環境に与える影響についても分析されています。
________________________________________
製品概要と機能特性
ステム型電気給湯器サーモスタットは、直熱式電気温水器に使用される温度制御装置です。直熱式電気温水器は、水を直接電気エネルギーによって加熱し、短時間で設定温度に到達させる装置です。このシステムにおいて、サーモスタットは中心的な役割を担い、水温を常に監視し、設定温度に達した際に電流を遮断、または加熱を再開することで、安全かつ効率的な運転を実現します。
また、過熱防止機能を備えることで、使用中の安全性を確保し、装置寿命の延長にも寄与します。住宅用から業務用まで幅広い分野で採用されており、温度制御の精度向上や省エネルギー性が求められる中、需要が拡大しています。
________________________________________
市場分析の範囲と手法
本レポートでは、世界および主要地域別にステム型電気給湯器サーモスタット市場を詳細に分析しています。2020年から2031年までの消費額（百万米ドル）、販売数量（千台単位）、平均販売価格（米ドル／台）を基に、タイプ別および用途別の市場規模と成長動向を算出しています。
定量的分析に加え、供給・需要動向、価格変動、政策要因、技術革新、主要企業の競争状況を含む定性的分析も実施されています。2025年の市場シェアや代表企業の製品事例も掲載し、産業構造を明確化しています。
________________________________________
市場の主要動向
市場拡大の背景には、家庭用および商業用の省エネルギー型電気温水器の普及が挙げられます。世界的な電力コスト上昇と環境意識の高まりにより、効率的な温度制御システムの需要が急増しています。また、スマートホームや自動温度制御技術の発展に伴い、デジタル制御対応の高精度サーモスタットの採用が進んでいます。
一方で、原材料価格の上昇や生産コストの変動が価格競争に影響を与える要因となっています。しかし、アジア太平洋地域での住宅建設や設備更新の増加が市場成長を下支えしています。
________________________________________
調査の目的
本レポートの主な目的は以下の通りです。
1. 世界および主要国における市場全体の規模を定量的に把握すること。
2. ステム型電気給湯器サーモスタットの成長可能性を評価すること。
3. タイプ別・用途別に市場動向を分析し、将来の成長セグメントを特定すること。
4. 市場競争の要因を明らかにし、企業戦略に資する情報を提供すること。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ステム型電気給湯器サーモスタットの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ステム型電気給湯器サーモスタットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
概要
本レポートによると、世界のステム型電気給湯器サーモスタット市場は2024年に25億6400万米ドルで評価され、2031年には35億6700万米ドルに達する見通しです。予測期間中の年平均成長率は4.9%であり、エネルギー効率化の需要拡大や住宅・商業施設での電気温水器の普及が市場成長を支えています。
さらに、米国の関税制度や国際的な政策変更が供給網の強靭性、地域経済構造、競争環境に与える影響についても分析されています。
________________________________________
製品概要と機能特性
ステム型電気給湯器サーモスタットは、直熱式電気温水器に使用される温度制御装置です。直熱式電気温水器は、水を直接電気エネルギーによって加熱し、短時間で設定温度に到達させる装置です。このシステムにおいて、サーモスタットは中心的な役割を担い、水温を常に監視し、設定温度に達した際に電流を遮断、または加熱を再開することで、安全かつ効率的な運転を実現します。
また、過熱防止機能を備えることで、使用中の安全性を確保し、装置寿命の延長にも寄与します。住宅用から業務用まで幅広い分野で採用されており、温度制御の精度向上や省エネルギー性が求められる中、需要が拡大しています。
________________________________________
市場分析の範囲と手法
本レポートでは、世界および主要地域別にステム型電気給湯器サーモスタット市場を詳細に分析しています。2020年から2031年までの消費額（百万米ドル）、販売数量（千台単位）、平均販売価格（米ドル／台）を基に、タイプ別および用途別の市場規模と成長動向を算出しています。
定量的分析に加え、供給・需要動向、価格変動、政策要因、技術革新、主要企業の競争状況を含む定性的分析も実施されています。2025年の市場シェアや代表企業の製品事例も掲載し、産業構造を明確化しています。
________________________________________
市場の主要動向
市場拡大の背景には、家庭用および商業用の省エネルギー型電気温水器の普及が挙げられます。世界的な電力コスト上昇と環境意識の高まりにより、効率的な温度制御システムの需要が急増しています。また、スマートホームや自動温度制御技術の発展に伴い、デジタル制御対応の高精度サーモスタットの採用が進んでいます。
一方で、原材料価格の上昇や生産コストの変動が価格競争に影響を与える要因となっています。しかし、アジア太平洋地域での住宅建設や設備更新の増加が市場成長を下支えしています。
________________________________________
調査の目的
本レポートの主な目的は以下の通りです。
1. 世界および主要国における市場全体の規模を定量的に把握すること。
2. ステム型電気給湯器サーモスタットの成長可能性を評価すること。
3. タイプ別・用途別に市場動向を分析し、将来の成長セグメントを特定すること。
4. 市場競争の要因を明らかにし、企業戦略に資する情報を提供すること。