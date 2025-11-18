オンラインセミナー『管理職必見！ハラスメント基礎知識研修』2025年12月5日（金）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『管理職必見！ハラスメント基礎知識研修』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
2020年のパワハラ防止法の施行後も、その発生件数は依然増加傾向にあります。もはや社会問題であるハラスメントへの対策は、企業として喫緊の課題と言えます。
一方で、多様なハラスメントが登場するようになり、その解釈が誇張される事態も生じています。何でも「ハラスメントだ」と言われ、対応に苦慮してはいないでしょうか。正常な事業運営のためには、ハラスメントに対して正しく恐れて対策することが大切です。
本講座では、知らなかったでは済まされないハラスメントの基礎知識を習得するとともに、法律・判例紹介やケーススタディを通じて、ハラスメントの判断要素と実際の現場で活用できる社員育成・指導のポイントを学びます。
【開催日】
2025/12/05（金） 13：00～16：30
【講 師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング
嶋津 紘太
【受講料】
一般：22,000円（税込）
メルマガ会員：15,400円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
経営者・管理職・人事責任者・人事担当者
※同業者の方はご遠慮ください。
【定 員】
限定24名様
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2100
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
