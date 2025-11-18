採用広報に特化したクリエイティブオフィス、株式会社ゴマシオカンパニー(本社：東京都目黒区 https://gmso.co.jp/ )は、ノーコードWeb制作ツール「STUDIO(スタジオ)」( https://studio.design/ )を活用した新サービス『BRANDEE(ブランディ)』を、2025年11月18日に正式リリースいたしました。

「採用ブランディングをもっと手軽に」をコンセプトに、初期費用を抑えつつ“企業の魅力が伝わる採用サイト”を構築できるパッケージ型サービスです。





サンプルサイト





【サービス概要】

■BRANDEE(ブランディ)とは？

本サービスでは、STUDIOをベースとした採用サイトテンプレートを活用し、採用ブランディングに必要な機能・デザイン・導線をパッケージ化。採用サイトを初めて導入する企業でも、低価格・短納期で、企業の魅力やカルチャーを“共感されるカタチ”で伝えることが可能となります。





編集画面









【主な特徴】

・ノーコードツール「STUDIO」を活用し、柔軟かつ高品質なデザインを実現

・トップページ、募集要項、社員インタビューなど必要な構成を網羅したテンプレート構成

・CMS機能付きで、採用情報の更新・編集も自社完結可能

・プロカメラマンによる写真撮影・コピーライティングも含むトータルパッケージ

・低価格帯から選べる3つのプラン(Light／Standard／Premium)を用意









【利用料金】





初期費用









●初期費用

ライトプラン ： 22万円(税込)

スタンダードプラン： 88万円(税込)

プレミアムプラン ： 187万円(税込)





月額利用料









●月額費用

ライト ： 1万1000円(税込)

スタンダード： 3万3000円(税込)

プレミアム ： 5万5000円(税込)









【背景】

近年、求人倍率の高騰により「条件」だけでなく「共感」や「企業カルチャー」を重視する求職者が増加しています。一方で、中小企業やベンチャー企業の多くは、採用ブランディングにかけられる予算や制作リソースが限られています。

「BRANDEE(ブランディ)」は、こうした課題を解決すべく、「伝わる採用サイト」を短期間・低コストで立ち上げることができる、実用的な“第一歩”として設計されました。









【今後の展望】

今後は、ユーザー企業の声をもとにテンプレートのアップデートや新機能の追加を行い、カスタマイズ可能な採用サイト制作へと進化させていきます。









【会社概要】

株式会社ゴマシオカンパニーは採用広報支援を専門として、採用ブランディング、採用サイト、採用パンフレット、採用動画など幅広いクリエイティブを提供しているデザイン事務所です。

永年採用広報支援に携わってきた「採用のプロ」であるメンバーが多数揃い、その経験と実績、ノウハウを活かし、大手企業から中小企業まで、幅広い業界の企業に採用課題の解決策を提案しています。





社名 ：株式会社ゴマシオカンパニー

代表 ：代表取締役 山崎 準也

所在地：〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2-13-4 Pointline Yutenji 505

URL ：コーポレートサイト https://gmso.co.jp

サービスサイト https://cresai.nashplan.jp