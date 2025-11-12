株式会社クーディビジョン アーチ結婚相談室（本社：大阪市北区天神橋2-4-17千代田第一ビル2階、代表取締役：木村惠）は、独身者を対象にご祝儀袋の手書き名前書きに特化した美文字講座を開催中。2025年11月16日（日）、12月13日（土）の開催予定です。

■背景

美しい名前書きで“気持ち”を届ける

結婚式のご祝儀袋に自分の名前を書く際、「バランスが悪い」「手書き文字に自信がない」とお悩みの方は多くいらっしゃいます。大切なお祝いの気持ちを伝える場面だからこそ、丁寧で美しい文字によって心情を届けたいものです。結婚やパートナーシップの進展に伴い、慶事への参加機会は増えるもの。その都度、自信を持って名前を書けるようになれば、相手に与える印象がより一層上品に変わります。

“祝儀の基礎知識”まで学べる

本講座では、美しい文字の書き方に加え、以下の知識も習得いただけます。- お熨斗が持つ本来の意味- 水引の種類とその使い分け- 慶事で避けるべき慣習とマナー書道師範であり婚活カウンセラーでもあるスガタが、「美しく書く技術」と「結婚・慶事に関する正しいマナー」について、アーチ結婚相談室ならではの視点から、わかりやすくご説明いたします。

■イベントの特徴

- 少人数4名限定による丁寧な個別指導- ご祝儀袋の名前書きに特化した実践的な内容- 書道師範による一人ひとりへの直接サポート- 参加特典：高級筆ペンを全参加者に進呈- 持ち物不要で気軽にご参加いただけます

■開催概要

イベント名：未来へつなぐ【美文字の一筆】主催者：アーチ結婚相談室開催日：2025年11月16日（日）、12月13日（土）時間：13:00～14:00会場：アーチ結婚相談室（大阪府大阪市北区天神橋2-4-17 千代田第一ビル2階）参加費：1,500円対象者：独身者・男女問わず定員：4名講師：アーチ結婚相談室カウンセラーのスガタ（書道師範）参加特典：筆ペンプレゼント持ち物：なし

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社クーディビジョン アーチ結婚相談室TEL：06-4801-8686お申込みは下記公式LINEより

https://lin.ee/6du3KPa