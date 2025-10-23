【お知らせ】StreamFab単品製品の価格改定について～11月より価格変更、今が現行価格で入手できるラストチャンス！～
2025年10月下旬、ストリーミング動画ダウンロードソフト「StreamFab（ストリームファブ）」を提供するDVDFab Japanは、製品の開発・改善に伴うコスト上昇により、2025年11月10日より単品製品の価格改定を実施することを発表しました。
現在、StreamFabの単品製品は現行価格のまま購入できるラストチャンスとなっています。購入を検討している方は、この機会をお見逃しなく。
対象製品（単品版）と現行価格
価格改定は2025年11月10日以降に適用されます。現在は以下の価格でご購入いただけます。
● StreamFab Amazon ダウンローダー（永久ライセンス）
・1080p高画質＋EAC3 5.1音声対応
現行価格：13,050円（税込）
公式サイト：https://streamfab.jp/amazon-downloader.htm
● StreamFab Netflix ダウンローダー（永久ライセンス）
・HDR10/Dolby Vision対応、Atmos/EAC3 5.1音声付きで映画・ドラマを保存
現行価格：13,050円（税込）
公式サイト：https://streamfab.jp/netflix-downloader.htm
● StreamFab Disney Plus ダウンローダー（永久ライセンス）
・1080p画質でDisney+の作品を高品質保存
現行価格：13,050円（税込）
公式サイト：https://streamfab.jp/disney-plus-downloader.htm
お気に入りのダウンロードツールをお得に手に入れて、これからも快適なストリーミング体験をお楽しみください。
StreamFabについて
「StreamFab」は、Netflix、Amazon Prime Video、Disney+など主要な動画配信サービスに対応したオールインワン動画ダウンローダーです。
1080p高画質、EAC3 5.1音声、HDR10、Dolby Visionなどの高品質保存に対応し、世界中で多くのユーザーに利用されています。
【お問い合わせ先】
StreamFab製品ページ：https://streamfab.jp/streamfab.htm
お問い合わせ：https://streamfab.jp/contact.htm
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332541&id=bodyimage1】
配信元企業：日進斗金合同会社
