アルコール検知器の世界市場2025年、グローバル市場規模（据置型、携帯・ハンドヘルド型）・分析レポートを発表
2025年10月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「アルコール検知器の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、アルコール検知器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界のアルコール検知器市場規模は2023年において約数億ドル規模で評価されており、2030年までにさらに拡大する見通しです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は数％と推定されています。医療機器市場全体では、2023年に約6,030億ドル規模に達し、今後6年間で年平均5％の成長が見込まれています。世界の医療支出は世界GDPの約10％を占め、高齢化の進行、慢性疾患や感染症の増加、新興国市場の拡大に伴い、引き続き増加傾向にあります。アルコール検知器は医療・安全分野の一部として、先進医療技術の発展や健康意識の高まり、交通安全への関心拡大を背景に需要が伸びています。
________________________________________
■ 産業構造と市場動向
本レポートは、アルコール検知器産業チェーンの発展状況、市場動向、技術革新、主要企業の活動を分析しています。製品タイプ別にはデスクトップ型とポータブル／ハンドヘルド型に分類され、用途別では運輸局、民間企業、その他の領域で利用が進んでいます。
特に、交通機関での飲酒運転防止や企業内部での安全管理体制の強化を目的とした導入が増加しています。また、医療・警察・職場での即時測定需要が拡大しており、簡便かつ高精度な製品が市場成長の鍵を握っています。
________________________________________
■ 地域別分析
地域別では、北米および欧州市場が政府の安全対策推進や消費者の意識向上により安定した成長を示しています。特に北米では交通安全関連法の強化が市場を牽引しています。
一方、アジア太平洋地域では中国が世界市場をリードしています。国内需要の旺盛さ、政策的支援、強固な製造基盤により、中国を中心に日本、韓国、インドでも成長が著しい状況です。南米、中東、アフリカでも交通安全施策や法規制の整備が進み、今後の需要拡大が期待されています。
________________________________________
■ 市場分析の主要要素
本レポートでは、アルコール検知器市場を包括的に理解するため、以下の要素を分析しています。
1. 市場規模とセグメンテーション
タイプ別および用途別に、販売数量、売上高、市場シェアを分析しています。
2. 産業分析
政府政策、規制、技術進歩、消費者嗜好などのマクロ要因を取り上げ、成長促進要因と阻害要因を明確化しています。
3. 地域分析
地域・国別に市場規模、成長率、消費動向を評価し、経済状況や政策支援の影響を比較しています。
4. 市場予測
収集データを基に、2030年までの市場成長率や需要予測を提示し、将来的なトレンドを見通しています。
________________________________________
■ 企業分析と競争環境
レポートでは主要企業の事業戦略、財務状況、製品ポートフォリオを詳細に分析しています。代表的な企業には以下のような企業が含まれます。
● CMI, Inc.
● Lifeloc
● Intoximeters
● DA Tech Co., Ltd
● Hound Labs
● Alcovisor
● ACS Corp.
● MEDICAL SENSORS INDIA PVT. LTD
