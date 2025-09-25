こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【KARRIMORより】機能素材Octa® SPACERを使用したミドルレイヤーを発売
Octa素材のバリエーションを増やし、ラインナップを拡充
この度、英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR (カリマー)」は、吸汗速乾性や軽量性、保温性、通気性など、様々な機能を併せ持つ「Octa®素材」を採用したミドルレイヤーを発売します。
■octa midlayerシリーズ
ダンボール構造のOcta® SPACERを使用したocta midlayerシリーズです。
ダブルフェイスOctaはシングルOctaに比べ通気度が低く、デッドエアを溜め込める体積が大きいため保温性に優れています。
生地裏面もフラットニットなので滑りが良く、長袖のインナーレイヤーの上に着用しやすく、着用時のずり上がりを抑制しストレスを軽減します。
形状はジップアップ、クルーの2タイプ。
■octa thermalシリーズ
程よい通気性と軽量性を持ち合わせたOcta®を使用したocta thermalシリーズです。
生地表面がフラットニット、裏面が特殊形状のループ構造になっており、吸汗速乾性はもちろんの事、高い保温性をキープします。行動着として多様なシーンで活躍します。
このシリーズには、【POLYGIENE STAYFRESH™加工】を施しており、バクテリアの繁殖を抑制し、嫌な臭いの発生を防ぎます。
形状はフーディ、ハーフジップ、クルーの3タイプ。
■octa mountainシリーズ
程よい保温性と高い通気性を持ち合わせたOcta® CPCP®を使用したocta mountainシリーズです。
生地の表面がメッシュ、裏面が起毛構造で、吸汗速乾性はもちろんの事、軽量でありながら空気をたくさん含み、肌寒い季節の行動着に最適です。
形状はジップアップ、クルーの2タイプ。
octa midlayerシリーズ、octa thermalシリーズ、octa mountainシリーズは、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取り扱い店舗にて発売中です。
製品の詳細は、下記をご覧ください。
カリマーの歴史は、1946 年に英国の北西部・ランカシャー カウンティでサイクルバッグメーカーとして創業したことに遡ります。タフで機能的な製品に対する評判は、ほどなくして登山家にも届くこととなり、クライマー向けのリュックサックを手がけるようになりました。ブランドの語源は「carry more」。対象となるフィールドで求められる装備一式を過不足なく運ぶことのできる堅牢性や優れた背負い心地、かつクライミングに対応する機能を盛り込んだカリマーのリュックサックは、クライマー自身の能力はもちろん、新たに対象となるフィールドの可能性を広げました。そして今もなお、新たなフィールドへの挑戦を続けています。
【Official SNS】
Instagram / @karrimor_japan ( https://www.instagram.com/karrimor_japan/ )
X / @karrimor_jp (https://x.com/karrimor_jp )
Facebook / @karrimor.jp( https://www.facebook.com/karrimor.jp/ )
【クレジット表記】
欧文 / KARRIMOR和文 / カリマー
本件に関するお問合わせ先
カリマーインターナショナルプレスチーム
TEL：03-3221-6883
▼取材・お問い合わせフォームはこちら
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=agxZNgmcVHFKMPbEfaSx-g%3D%3D
