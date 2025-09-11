日本のコンタクトレンズ市場（2025～2035）：市場規模、シェア、主要メーカーおよび成長見通し
KD Market Insightsは、市場調査レポート『日本のコンタクトレンズ市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』を発表できることを嬉しく思います。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者の皆様が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるようになっています。本調査レポートでは、KD Market Insightsのリサーチャーが一次および二次の調査分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、および市場参入戦略（GTM戦略）の理解を行っています。
日本コンタクトレンズ市場に関する調査レポートでは、市場は2025年から2035年にかけて8.2%のCAGR値を予測し、2035年末までに7億7580万米ドルの市場規模を創出すると予測しています。2025年の市場規模は3億8,070万ドル。
日本のコンタクトレンズ市場は、視力矯正およびライフスタイル産業の中で最もダイナミックな分野のひとつとして台頭しています。コンタクトレンズは視力矯正のためだけでなく、美容やファッションアクセサリーとしても人気を獲得しています。日本はイノベーションの拠点であり、消費者意識の高い市場であることから、高品質で安全性が高く、技術的に進んだレンズへの安定した需要が見られます。市場成長は、近視や老眼といった屈折異常の増加、1日使い捨てレンズの採用拡大、さらに美容目的のカラーレンズに対する消費者の関心の高まりによって支えられています。医療的必要性とライフスタイル需要のバランスが、日本のコンタクトレンズ市場を他地域と比べて独自の存在にしています。
市場規模とシェア
日本のコンタクトレンズ市場は、近視の有病率が特に若年層で高いことから、矯正用レンズが市場の大部分を占めています。しかし、美容用およびカラーレンズも大きなシェアを持っており、特にファッションや自己表現のために使用する10代から若年層の間で人気を集めています。国際メーカーと国内ブランドが競合しており、日本の消費者は快適性、眼の健康、自然な見た目を重視したプレミアム品質の商品を好む傾向にあります。さらに、Eコマースプラットフォームや小売チェーンは利便性、多様性、アクセス性を提供し、医療用と美容用の両方のレンズの広範な入手を可能にしています。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/652
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329393&id=bodyimage1】
成長要因
日本のコンタクトレンズ市場の主要な成長要因は、視覚障害の有病率の増加です。スマートフォン、タブレット、コンピューターなどのデジタル機器の普及は眼精疲労や近視の発症を加速させ、矯正用ソリューションへの需要を高めています。もうひとつの大きな要因は、従来の再利用可能レンズと比べて優れた衛生性、利便性、快適性を提供する1日使い捨てレンズの人気拡大です。
美容用レンズ分野も、美容トレンド、SNSの影響、日本のファッション志向の若者層からの需要により急速に拡大しています。シリコーンハイドロゲルなどのレンズ素材の進歩により酸素透過性と快適性が向上し、消費者満足度を高めています。さらに、定期的な眼科検診や眼の安全性に関する啓発キャンペーンが推進されており、専門家の監督の下でコンタクトレンズを採用する人が増えています。
セグメンテーション
日本のコンタクトレンズ市場は、製品タイプ、デザイン、素材、販売チャネルによって分類されます。製品タイプ別では、矯正用コンタクトレンズ、美容用コンタクトレンズ、治療用レンズに分かれます。矯正用レンズは医療的必要性から市場を支配しつつ、美容用レンズは活発なニッチ市場を形成しています。
日本コンタクトレンズ市場に関する調査レポートでは、市場は2025年から2035年にかけて8.2%のCAGR値を予測し、2035年末までに7億7580万米ドルの市場規模を創出すると予測しています。2025年の市場規模は3億8,070万ドル。
日本のコンタクトレンズ市場は、視力矯正およびライフスタイル産業の中で最もダイナミックな分野のひとつとして台頭しています。コンタクトレンズは視力矯正のためだけでなく、美容やファッションアクセサリーとしても人気を獲得しています。日本はイノベーションの拠点であり、消費者意識の高い市場であることから、高品質で安全性が高く、技術的に進んだレンズへの安定した需要が見られます。市場成長は、近視や老眼といった屈折異常の増加、1日使い捨てレンズの採用拡大、さらに美容目的のカラーレンズに対する消費者の関心の高まりによって支えられています。医療的必要性とライフスタイル需要のバランスが、日本のコンタクトレンズ市場を他地域と比べて独自の存在にしています。
市場規模とシェア
日本のコンタクトレンズ市場は、近視の有病率が特に若年層で高いことから、矯正用レンズが市場の大部分を占めています。しかし、美容用およびカラーレンズも大きなシェアを持っており、特にファッションや自己表現のために使用する10代から若年層の間で人気を集めています。国際メーカーと国内ブランドが競合しており、日本の消費者は快適性、眼の健康、自然な見た目を重視したプレミアム品質の商品を好む傾向にあります。さらに、Eコマースプラットフォームや小売チェーンは利便性、多様性、アクセス性を提供し、医療用と美容用の両方のレンズの広範な入手を可能にしています。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/652
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329393&id=bodyimage1】
成長要因
日本のコンタクトレンズ市場の主要な成長要因は、視覚障害の有病率の増加です。スマートフォン、タブレット、コンピューターなどのデジタル機器の普及は眼精疲労や近視の発症を加速させ、矯正用ソリューションへの需要を高めています。もうひとつの大きな要因は、従来の再利用可能レンズと比べて優れた衛生性、利便性、快適性を提供する1日使い捨てレンズの人気拡大です。
美容用レンズ分野も、美容トレンド、SNSの影響、日本のファッション志向の若者層からの需要により急速に拡大しています。シリコーンハイドロゲルなどのレンズ素材の進歩により酸素透過性と快適性が向上し、消費者満足度を高めています。さらに、定期的な眼科検診や眼の安全性に関する啓発キャンペーンが推進されており、専門家の監督の下でコンタクトレンズを採用する人が増えています。
セグメンテーション
日本のコンタクトレンズ市場は、製品タイプ、デザイン、素材、販売チャネルによって分類されます。製品タイプ別では、矯正用コンタクトレンズ、美容用コンタクトレンズ、治療用レンズに分かれます。矯正用レンズは医療的必要性から市場を支配しつつ、美容用レンズは活発なニッチ市場を形成しています。