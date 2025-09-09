世界のポリエチレン管および継手市場：2031年に119億米ドルへ成長、CAGR5.6％の持続的拡大を示す産業展望
世界のポリエチレン管および継手市場は、2022年の72.9億米ドルから2031年には119億米ドルに達すると予測されており、2023年から2031年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が5.6％で拡大すると見込まれています。ポリエチレン管と継手は、軽量で腐食に強く、従来の鋳鉄管や亜鉛メッキ鉄管に比べて耐久性や柔軟性に優れています。こうした特性により、水道、ガス、灌漑、石油・ガス産業など幅広い分野で採用が進んでいます。
この戦略レポートのサンプルダウンロードをリクエストする @ -https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/polyethylene-pipes-fittings-market
市場成長を支える要因
都市化とインフラ投資の拡大
急速な都市化と人口増加に伴い、水道・ガス配給システムや住宅・商業建築の需要が高まり、ポリエチレン管の採用が進展しています。特に新興国では、インフラ整備や再開発プロジェクトにおいて、軽量で施工が容易なポリエチレン管が標準的な選択肢となりつつあります。
環境対応と持続可能性の重視
世界的な環境意識の高まりにより、腐食性がなく再利用可能なポリエチレン管は「エコフレンドリー」な素材として注目を浴びています。二酸化炭素排出削減やライフサイクルコスト削減を実現できる点は、公共事業や大規模プロジェクトでの採用を後押ししています。
主要用途別分析
ポリエチレン管および継手は、その特性から多様な産業で利用されています。
● 水道・ガス配給システム：耐圧性・耐腐食性に優れ、長寿命を実現。
● 農業灌漑（特に点滴灌漑）：効率的な水利用を支援し、食料安全保障や農業生産性向上に貢献。
● 鉱業分野（浸出採鉱など）：過酷な環境条件下でも高い耐久性を発揮。
● 石油・ガス産業：輸送パイプラインや補助的な流体システムで利用が進む。
このように多角的な用途が存在することで、景気変動や一部産業の需要減少があっても市場の安定成長が期待されています。
全マーケットレポートへのアクセス @ -https://www.panoramadatainsights.jp/industry-report/polyethylene-pipes-fittings-market
技術革新と市場の進化
近年、耐熱性や耐薬品性を高めた高機能ポリエチレン管の開発が進んでおり、従来よりも過酷な環境下での利用が可能となっています。また、スマートセンサー技術と組み合わせることで、水道やガス配給システムのモニタリング・メンテナンス効率を向上させる新たな試みも始まっています。
主要な企業:
● Aliaxis Group S.A./N.V.
● ISCO Industries
● Advanced Drainage Systems Inc
● China Lesso Group Holdings Limited
● Georg Fischer AG
● JM Eagle Inc
● Nupi Industrie Italiane S.p.A.
● Polypipe Group Plc
● Sekisui Chemical Co. Ltd
● Wavin N.V.
セグメンテーションの概要
世界のポリエチレン管および継手市場は、タイプ、アプリケーション、および地域に焦点を当てて分類されています。
タイプ別
● 高密度ポリエチレン （HDPE）
● 中密度ポリエチレン （MDPE）
● 低密度ポリエチレン（LDPE）
アプリケーション別
● 水道供給
● ガス供給
● 下水および排水
● 石油およびガス
● その他
地域別動向
北米と欧州
老朽化したインフラの更新需要が市場成長を牽引。特に欧州では持続可能なインフラ整備を重視する政策と連動して需要が拡大しています。
アジア太平洋地域
中国、インド、日本を中心に都市化と農業効率化の両面から需要が高まっています。特にインドでは点滴灌漑システムの普及により大きな成長ポテンシャルを持っています。
この戦略レポートのサンプルダウンロードをリクエストする @ -https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/polyethylene-pipes-fittings-market
市場成長を支える要因
都市化とインフラ投資の拡大
急速な都市化と人口増加に伴い、水道・ガス配給システムや住宅・商業建築の需要が高まり、ポリエチレン管の採用が進展しています。特に新興国では、インフラ整備や再開発プロジェクトにおいて、軽量で施工が容易なポリエチレン管が標準的な選択肢となりつつあります。
環境対応と持続可能性の重視
世界的な環境意識の高まりにより、腐食性がなく再利用可能なポリエチレン管は「エコフレンドリー」な素材として注目を浴びています。二酸化炭素排出削減やライフサイクルコスト削減を実現できる点は、公共事業や大規模プロジェクトでの採用を後押ししています。
主要用途別分析
ポリエチレン管および継手は、その特性から多様な産業で利用されています。
● 水道・ガス配給システム：耐圧性・耐腐食性に優れ、長寿命を実現。
● 農業灌漑（特に点滴灌漑）：効率的な水利用を支援し、食料安全保障や農業生産性向上に貢献。
● 鉱業分野（浸出採鉱など）：過酷な環境条件下でも高い耐久性を発揮。
● 石油・ガス産業：輸送パイプラインや補助的な流体システムで利用が進む。
このように多角的な用途が存在することで、景気変動や一部産業の需要減少があっても市場の安定成長が期待されています。
全マーケットレポートへのアクセス @ -https://www.panoramadatainsights.jp/industry-report/polyethylene-pipes-fittings-market
技術革新と市場の進化
近年、耐熱性や耐薬品性を高めた高機能ポリエチレン管の開発が進んでおり、従来よりも過酷な環境下での利用が可能となっています。また、スマートセンサー技術と組み合わせることで、水道やガス配給システムのモニタリング・メンテナンス効率を向上させる新たな試みも始まっています。
主要な企業:
● Aliaxis Group S.A./N.V.
● ISCO Industries
● Advanced Drainage Systems Inc
● China Lesso Group Holdings Limited
● Georg Fischer AG
● JM Eagle Inc
● Nupi Industrie Italiane S.p.A.
● Polypipe Group Plc
● Sekisui Chemical Co. Ltd
● Wavin N.V.
セグメンテーションの概要
世界のポリエチレン管および継手市場は、タイプ、アプリケーション、および地域に焦点を当てて分類されています。
タイプ別
● 高密度ポリエチレン （HDPE）
● 中密度ポリエチレン （MDPE）
● 低密度ポリエチレン（LDPE）
アプリケーション別
● 水道供給
● ガス供給
● 下水および排水
● 石油およびガス
● その他
地域別動向
北米と欧州
老朽化したインフラの更新需要が市場成長を牽引。特に欧州では持続可能なインフラ整備を重視する政策と連動して需要が拡大しています。
アジア太平洋地域
中国、インド、日本を中心に都市化と農業効率化の両面から需要が高まっています。特にインドでは点滴灌漑システムの普及により大きな成長ポテンシャルを持っています。