『グラフェン＆2D材料』の技術、市場、有力企業情報を掲載した最新版の調査レポートをIDTechExがリリースしました。18の主要応用分野を対象とした10年間のグラフェン市場詳細予測もご覧いただけます。
2025年9月5日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「グラフェン＆2D材料 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年8月29日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「グラフェン＆2D材料 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Graphene & 2D Materials 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 382
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/graphene-and-2d-materials/1121
本調査レポートでは、グラフェンをはじめとする2次元材料の技術的進歩と商用化の進展に関する独自の詳細分析を提供しています。18の応用分野を取り上げ、2026年から2036年までの市場予測も各項目別にご覧いただけます。IDTechExでは10年以上に渡り、グラフェン業界の知見を蓄積してきており、市場価値は2036年までに27億ドル規模に成長すると予測しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328809&id=bodyimage1】
「グラフェン＆2D材料 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ グラフェンと市場動向紹介
■ 理想的なグラフェンと非理想的なグラフェンの違い
■ 市場のさまざまな種類のグラフェン
■ 世界のグラフェン価格の推移、動向、戦略
■ 世界のグラフェンサプライヤー各社の公称生産能力
■ グラフェンメーカーの製造プロセス別分類
■ 各社の収益と損益の動向
■ 中国でのグラフェンの動向（主な新興サプライヤー、用途、価格を含む）
■ グラフェンの応用事例、供給ルート、成熟度
■ ベンチマーク調査とCNTとの市場比較
■ 用途別グラフェン（各種形態）の数量と価値の10年間市場予測（18の最終用途別）
「グラフェン＆2D材料 2026-2036年」は以下の情報を提供します
グラフェン市場の技術概要：
- 製造方法評価
- 各種グレードのグラフェン材料概要
- 競合材料状況との比較
- グラフェン材料の18の主要応用分野分析（供給ルートや成熟度を含む）
世界のグラフェンサプライヤー評価：
- 市販材料のベンチマーク調査
市場徹底分析：
- 10年間の市場予測
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/graphene-and-2d-materials/1121
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
アイディーテックエックス株式会社
