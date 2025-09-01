AIデータ社“対応品質もスピードも、AIで次のレベルへ。” 「AI AssistPro on IDX」リリース ～カスタマーサポート・営業支援業務をAIで標準化・高速化・資産化する専用ソリューション～
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、スタマーサポート部門・営業チーム・コールセンター・ヘルプデスクなどの業務効率化を目的に、業界横断型AIソリューション『AI AssistPro on IDX』の提供を開始いたしました。
問い合わせ対応・対応履歴管理・FAQ生成・トークスクリプト提案・提案資料作成など、日々の“フロント業務”をAIが強力に支援し、対応力と提案力の底上げを実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328569&id=bodyimage1】
■AI AssistPro on IDX の主な機能
生成AI × 対応履歴 × ナレッジRAG × 提案資料DBを統合し、以下の業務を包括的にサポートします。
● 問い合わせ対応の回答案生成：過去FAQ・マニュアル・対応履歴ファイルを分析し、AIが回答案を提案
● 応対記録の要約：通話・チャット・メール内容をアップロードして要点抽出
● FAQ・テンプレート生成支援：繰り返し質問の傾向を分析し、社内ナレッジ化
● 営業提案資料・メール文案の生成支援：業種別テンプレートを基に構成案を生成
● 対応の履歴の分析：過去の成功・失敗事例ファイルをAIが分析し、改善点を提案
■“誰でもベテラン対応”を実現するAIパートナー
AI AssistPro on IDX は、BtoB／BtoCを問わず、コールセンター、営業支援チーム、SaaSサポート、公共機関の問い合わせ窓口など幅広く導入可能。業界特化型テンプレートをナレッジチームドライブにセットし、AI孔明の文書分析機能を活用して業務効率化を実現するソリューションです。
ソリューションサイト「AIファクトリー」では、業界別テンプレート例、AI支援内容事例、PoC募集などを日々情報を更新中です。
■詳細・トライアルのお申し込みはこちら：
https://www.idx.jp/aifactory/list/assis/
■無料PoC・導入相談 受付中
現在、対応品質・スピード・属人性の課題を抱えるサポート部門・営業部門向けに、PoC支援・テンプレート設計の無料相談受付中です。現場対応の質と効率を同時に高めたい企業様は、ぜひご相談ください。
【AIデータ株式会社について】
名 称：AIデータ株式会社 代表者：佐々木 隆仁
設 立：2015年4月 所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
資本： 1億円（資本準備金15億2500万円）
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり、企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明TM』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。
また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。
配信元企業：AIデータ株式会社
問い合わせ対応・対応履歴管理・FAQ生成・トークスクリプト提案・提案資料作成など、日々の“フロント業務”をAIが強力に支援し、対応力と提案力の底上げを実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328569&id=bodyimage1】
■AI AssistPro on IDX の主な機能
生成AI × 対応履歴 × ナレッジRAG × 提案資料DBを統合し、以下の業務を包括的にサポートします。
● 問い合わせ対応の回答案生成：過去FAQ・マニュアル・対応履歴ファイルを分析し、AIが回答案を提案
● 応対記録の要約：通話・チャット・メール内容をアップロードして要点抽出
● FAQ・テンプレート生成支援：繰り返し質問の傾向を分析し、社内ナレッジ化
● 営業提案資料・メール文案の生成支援：業種別テンプレートを基に構成案を生成
● 対応の履歴の分析：過去の成功・失敗事例ファイルをAIが分析し、改善点を提案
■“誰でもベテラン対応”を実現するAIパートナー
AI AssistPro on IDX は、BtoB／BtoCを問わず、コールセンター、営業支援チーム、SaaSサポート、公共機関の問い合わせ窓口など幅広く導入可能。業界特化型テンプレートをナレッジチームドライブにセットし、AI孔明の文書分析機能を活用して業務効率化を実現するソリューションです。
ソリューションサイト「AIファクトリー」では、業界別テンプレート例、AI支援内容事例、PoC募集などを日々情報を更新中です。
■詳細・トライアルのお申し込みはこちら：
https://www.idx.jp/aifactory/list/assis/
■無料PoC・導入相談 受付中
現在、対応品質・スピード・属人性の課題を抱えるサポート部門・営業部門向けに、PoC支援・テンプレート設計の無料相談受付中です。現場対応の質と効率を同時に高めたい企業様は、ぜひご相談ください。
【AIデータ株式会社について】
名 称：AIデータ株式会社 代表者：佐々木 隆仁
設 立：2015年4月 所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
資本： 1億円（資本準備金15億2500万円）
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり、企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明TM』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。
また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。
配信元企業：AIデータ株式会社
プレスリリース詳細へ