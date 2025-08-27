世界のレンジフードやコンロ市場規模と成長予測：2031年までに年平均成長率（CAGR）4.4％で持続的な拡大を分析
世界のレンジフードやコンロ市場は、2022年に23,875.3百万米ドルと評価され、2031年には38,340.2百万米ドルに達すると予測されています。2023年から2031年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）は4.4％と見込まれており、安定した市場成長が期待されています。本稿では、市場の概要、成長ドライバー、消費者トレンド、技術革新、地域別の市場動向、主要課題、今後の展望に焦点を当てて詳しく分析します。
市場概要
レンジフードは、キッチンフードやベントフードとも呼ばれ、主にレンジやコンロの上に設置されます。その主な役割は、調理時に発生する油煙や蒸気を効率的にフィルタリング、キャプチャー、排気することです。これにより、キッチン内の空気品質が向上し、家族の健康維持や住宅の耐久性向上に寄与します。市場は住宅建設やリフォームの増加と密接に関連しており、特に都市部での高層住宅開発が市場成長に拍車をかけています。
成長ドライバー
市場成長の主な要因としては、都市化の進展、消費者の生活水準向上、健康志向の高まりがあります。特に都市部では住宅スペースが限られており、効率的な換気システムの需要が増加しています。また、エネルギー効率の高い製品やスマート家電への関心も高まっており、消費者は機能性だけでなく、環境負荷の低い製品を求める傾向が強くなっています。さらに、商業施設や飲食業界でも衛生管理の一環として高性能レンジフードの導入が進んでいます。
技術革新と製品トレンド
レンジフード市場では、技術革新が成長を後押ししています。近年では、吸引力を自動調整するスマートレンジフード、静音設計モデル、デザイン性の高いインテリア統合型モデルが注目されています。さらに、IoT技術を活用した遠隔操作や自動清掃機能など、ユーザーの利便性を向上させる製品が登場しており、消費者の購買意欲を刺激しています。エネルギー効率や環境規制への対応も製品設計の重要な要素となっています。
市場競争と主要プレイヤー
レンジフード・コンロ市場は、家電メーカー、キッチン用品メーカー、建材メーカーなど複数のプレイヤーによる競争が激化しています。主要メーカーは製品差別化を図るため、技術革新、デザイン、ブランド力を強化しています。競争優位性を確保するためには、製品の高機能化や省エネ性能、アフターサービスの充実が不可欠です。市場参入企業は、新興市場での認知度向上と販売ネットワークの拡大にも注力しています。
主要な企業:
● Samsung Electronics Co Ltd
● AB Electrolux
● Koninklijke Philips N.V.
● Siemens AG
● Whirlpool Corporation
● Robert Bosch GmbH
● Panasonic Corporation
● Fagor Electrodomesticos
● Vatti Corporation Ltd
● Thermador Corporation
消費者動向
消費者のライフスタイル変化も市場成長に影響を与えています。健康意識の高まりにより、空気清浄機能や脱臭機能を備えた高性能レンジフードへの需要が増加しています。また、キッチンインテリアへの関心が高まる中、デザイン性やカラーの多様化が購買決定に重要な要素となっています。加えて、オンライン販売チャネルの拡大により、消費者は利便性の高い購買体験を求め、製品選択の幅が広がっています。
