レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本太陽熱温水器市場は持続可能な成長を遂げ、環境に優しいエネルギー需要が高まる中、予測2033年までに6億5670万米ドルに達すると予測される
日本太陽熱温水器市場は、2024年には市場規模が1億6,473万米ドルに達し、強力な足場を築いたが、2025年から2033年までの予測期間でCAGR 6.07%を反映し、2033年には6億5,670万米ドルに拡大すると予測されている。太陽光を利用してお湯を作る太陽熱温水器は、ますます重要な省エネソリューションになりつつある。これらのシステムは通常、ソーラーコレクターを使って太陽光を吸収し、その熱を循環機構を介して貯水タンクに伝え、化石燃料や天然ガスのような従来のエネルギー源に代わるものを提供する。
市場の拡大を推進する技術の進歩
日本のメーカーは、太陽熱温水器の効率を高めるために、高度な生産技術と高品質の材料の統合に焦点を当てています。 太陽電池パネルの技術の革新はこれらのシステムが低温か限られた日光の状態の下で効果的に行うようにする。 このような改善は、発生するお湯の量を増やすだけでなく、保持時間を増加させ、都市部と農村部の両方の家庭にとってより実用的な技術を作ります。 これらの効率的なシステムの採用の増加は、全国の太陽熱温水器市場を拡大する上で極めて重要な役割を果たしています。
より広い採用を妨げる意識の課題
技術的な利点にもかかわらず、限られた消費者の意識は依然として重要な障壁です。 多くの消費者は、太陽熱温水器の経済的および環境的利点に慣れておらず、日本の日照時間が変化するために信頼性が低いと感じることがよくあ 再生可能エネルギーソリューションの安定性についての誤解、特にハイブリッドPV/熱システムとの組み合わせは、採用をさらに妨げます。 さらに、一部の電力会社や民間の利害関係者は、太陽熱温水器システムを統合することの潜在的な利点を完全に理解していない可能性があります。 この知識のギャップは、より広範な市場の成長を抑制し続けています。
市場機会に燃料を供給する政府のインセンティブ
日本政府は、排出削減目標を達成するための高効率技術に重点を置いて、再生可能エネルギーの導入を促進する政策を積極的に導入してきました。 税額控除、助成金、低金利ローンなどの金融インセンティブは、太陽熱温水器の住宅および商業展開をサポートしています。 これらの手段は太陽給湯器の解決をより入手しやすくさせる最初の設置費用を下げます。 政府の継続的な支援と再生可能エネルギーインフラへの投資の増加は、今後数年間で市場拡大のための重要な機会を創出することが期待されています。
住宅部門は、市場の需要をリード
住宅部門は、2024年に日本太陽熱温水器市場で最大のシェアを占めました。 家庭では、エネルギー価格の変動や不安定な供給システムへの依存を減らすための信頼できる方法として、太陽熱温水暖房をますます見ています。 適用はプールおよび他の国内使用に毎日の給湯器を越えて伸びます。 上昇する電気および天燃ガスの費用は市場の収入の区分の支配を補強する長期費用節約の手段として太陽給湯装置を採用するために自家所有者を強制している。
主要企業のリスト：
● Azuma Solar Co., Ltd.
● Chiryu Heater Co., Ltd.
● Chofu Seisakusho Co., Ltd
● Rinnai Corporation.
● Japan Ecole Co., Ltd.
● Noritz Corporation
