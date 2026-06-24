【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】Ｗ杯日本代表で、大会前に鎖骨を骨折した鈴木唯（フライブルク）が調子を上げてきた。

主戦場とする２列目では、久保（レアル・ソシエダード）が左膝を負傷。鈴木唯が万全な状態になればチームにとって追い風となる。

５月上旬に手術を受けたが、Ｗ杯代表入り。慎重に調整を続け、２０日のチュニジア戦でＷ杯初出場を飾った。７８分にピッチに入ると、「ボールを持ったら全部行こう」と貪欲に仕掛け、持ち味の推進力を発揮。「体は動いたし、吹っ切れた感じもある。いい戻り方はできた」と表情は明るい。

前回カタール大会は観客席で観戦。刺激を胸に挑戦したフランス１部では定位置を奪えず、半年で帰国した。それでも「失敗だと思っていない」と再び海を渡り、デンマークでブレイク。２０２５〜２６年シーズンはドイツ１部で２５試合に出場して４得点と実力の一端を示し、大舞台にたどり着いた。「僕のようなタイプは（日本に）あまりいない。上に行けばもっといい相手とできるので、そこで自分の力を示せればいい」。出遅れた分、暴れ回るつもりだ。

スウェーデン戦へダラス入り

チームは２３日、拠点の米ナッシュビルで調整し、前日は別メニューだった町野（ボルシアＭＧ）も全体練習に加わった。終了後、１次リーグ最終戦のスウェーデン戦が行われる米ダラスに入った。