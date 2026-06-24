北中米Ｗ杯１次リーグＫ組第２戦（２３日＝日本時間２４日、米国・ヒューストン）、ポルトガルはウズベキスタンを５―０で下した。

６大会連続出場のＦＷクリスティアーノ・ロナウド（４１＝アルナスル）は、コンゴとの初戦で仲間から多くのパスを受けたが、決定機を逃して見せ場を作れずにいた。格下相手に引き分けを許し、不発に終わったロナウドに対して、世界中から批判も起こっていた。

ところが、大会２戦目で前半６分と同３９分に２得点を挙げ、その批判をプレーで一蹴した。スペイン紙「アス」によると、ロナウドは試合後、初戦からこの日までを「今回はとても厳しい１週間だったと言える。世間の意見も厳しく、特に私や監督にとって難しい週だった」と振り返った。

批判を乗り越え、チームを５得点大勝に導いたロナウドだが「いつもそうだし、問題ない。考えてみればプロとして２３年たっているし、うまくいくときは調子がいいけど、うまくいかないと引退したとか、もう年だとか、いつもそう言われる」と自身への批判について本音を吐露した。

４１歳のレジェンドは、この日もピッチ上で批判を称賛に変えてみせた。