パナマvsクロアチア スタメン発表
[6.24 北中米W杯グループリーグ第2節](トロント)
※08:00開始
<出場メンバー>
[パナマ]
先発
GK 22 オルランド モスケーラ
DF 3 ホセ コルドバ
DF 13 ジオヴァニー ラモス
DF 16 アンドレス・アンドラーデ
MF 2 セサール ブラックマン
MF 11 エドガル バルセナス
MF 14 カルロス ハーヴェイ
MF 23 ミゲル・ムリージョ
FW 6 クリスティアン マルティネス
FW 7 プーマ
FW 17 ホセ ファハルド
控え
GK 1 ルイス メヒア
GK 12 セサール サムディオ
DF 4 フィデル エスコバル
DF 5 エドガルド ファリーニャ
DF 15 エリック ダヴィス
DF 25 ロデリック ミラー
DF 26 ホルヘ グティエレス
MF 8 アダルベルト カラスキージャ
MF 20 アニバル ゴドイ
FW 9 トマス ロドリゲス
FW 10 イスマエル ディアス
FW 18 セシリオ ウォーターマン
FW 19 ルイス ガブリエル
FW 21 セーサル ヤニス
FW 24 アサリアス ロンドーニョ
監督
クリスチャンセントーマス
[クロアチア]
先発
GK 1 ドミニク・リバコビッチ
DF 2 ヨシプ・スタニシッチ
DF 3 マリン・ポングラチッチ
DF 4 ヨシュコ・グバルディオール
DF 6 ヨシプ・シュタロ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 14 イバン・ペリシッチ
MF 16 マルティン・バトゥリナ
MF 24 マルコ・パシャリッチ
FW 26 ペタル・ムサ
控え
GK 12 イボル・パンドゥル
GK 23 ドミニク コタルスキ
DF 5 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 22 ルカ・ブシュコビッチ
DF 25 マルティン・エルリッチ
MF 7 ニコラ・モロ
MF 13 ニコラ・ブラシッチ
MF 15 マリオ・パシャリッチ
MF 17 ペタル・スチッチ
MF 18 クリスティヤン・ヤキッチ
MF 19 トニ フルク
MF 21 ルカ・スチッチ
FW 9 アンドレイ・クラマリッチ
FW 11 アンテ・ブディミル
FW 20 イゴール・マタノビッチ
監督
ズラトコ ダリッチ
※08:00開始
<出場メンバー>
[パナマ]
先発
GK 22 オルランド モスケーラ
DF 3 ホセ コルドバ
DF 13 ジオヴァニー ラモス
DF 16 アンドレス・アンドラーデ
MF 2 セサール ブラックマン
MF 11 エドガル バルセナス
MF 14 カルロス ハーヴェイ
MF 23 ミゲル・ムリージョ
FW 6 クリスティアン マルティネス
FW 7 プーマ
FW 17 ホセ ファハルド
GK 1 ルイス メヒア
GK 12 セサール サムディオ
DF 4 フィデル エスコバル
DF 5 エドガルド ファリーニャ
DF 15 エリック ダヴィス
DF 25 ロデリック ミラー
DF 26 ホルヘ グティエレス
MF 8 アダルベルト カラスキージャ
MF 20 アニバル ゴドイ
FW 9 トマス ロドリゲス
FW 10 イスマエル ディアス
FW 18 セシリオ ウォーターマン
FW 19 ルイス ガブリエル
FW 21 セーサル ヤニス
FW 24 アサリアス ロンドーニョ
監督
クリスチャンセントーマス
[クロアチア]
先発
GK 1 ドミニク・リバコビッチ
DF 2 ヨシプ・スタニシッチ
DF 3 マリン・ポングラチッチ
DF 4 ヨシュコ・グバルディオール
DF 6 ヨシプ・シュタロ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 14 イバン・ペリシッチ
MF 16 マルティン・バトゥリナ
MF 24 マルコ・パシャリッチ
FW 26 ペタル・ムサ
控え
GK 12 イボル・パンドゥル
GK 23 ドミニク コタルスキ
DF 5 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 22 ルカ・ブシュコビッチ
DF 25 マルティン・エルリッチ
MF 7 ニコラ・モロ
MF 13 ニコラ・ブラシッチ
MF 15 マリオ・パシャリッチ
MF 17 ペタル・スチッチ
MF 18 クリスティヤン・ヤキッチ
MF 19 トニ フルク
MF 21 ルカ・スチッチ
FW 9 アンドレイ・クラマリッチ
FW 11 アンテ・ブディミル
FW 20 イゴール・マタノビッチ
監督
ズラトコ ダリッチ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります