[6.24 北中米W杯グループリーグ第2節](トロント)

※08:00開始

<出場メンバー>

[パナマ]

先発

GK 22 オルランド モスケーラ

DF 3 ホセ コルドバ

DF 13 ジオヴァニー ラモス

DF 16 アンドレス・アンドラーデ

MF 2 セサール ブラックマン

MF 11 エドガル バルセナス

MF 14 カルロス ハーヴェイ

MF 23 ミゲル・ムリージョ

FW 6 クリスティアン マルティネス

FW 7 プーマ

FW 17 ホセ ファハルド

控え

GK 1 ルイス メヒア

GK 12 セサール サムディオ

DF 4 フィデル エスコバル

DF 5 エドガルド ファリーニャ

DF 15 エリック ダヴィス

DF 25 ロデリック ミラー

DF 26 ホルヘ グティエレス

MF 8 アダルベルト カラスキージャ

MF 20 アニバル ゴドイ

FW 9 トマス ロドリゲス

FW 10 イスマエル ディアス

FW 18 セシリオ ウォーターマン

FW 19 ルイス ガブリエル

FW 21 セーサル ヤニス

FW 24 アサリアス ロンドーニョ

監督

クリスチャンセントーマス

[クロアチア]

先発

GK 1 ドミニク・リバコビッチ

DF 2 ヨシプ・スタニシッチ

DF 3 マリン・ポングラチッチ

DF 4 ヨシュコ・グバルディオール

DF 6 ヨシプ・シュタロ

MF 8 マテオ・コバチッチ

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 14 イバン・ペリシッチ

MF 16 マルティン・バトゥリナ

MF 24 マルコ・パシャリッチ

FW 26 ペタル・ムサ

控え

GK 12 イボル・パンドゥル

GK 23 ドミニク コタルスキ

DF 5 ドゥイェ・チャレタ・ツァル

DF 22 ルカ・ブシュコビッチ

DF 25 マルティン・エルリッチ

MF 7 ニコラ・モロ

MF 13 ニコラ・ブラシッチ

MF 15 マリオ・パシャリッチ

MF 17 ペタル・スチッチ

MF 18 クリスティヤン・ヤキッチ

MF 19 トニ フルク

MF 21 ルカ・スチッチ

FW 9 アンドレイ・クラマリッチ

FW 11 アンテ・ブディミル

FW 20 イゴール・マタノビッチ

監督

ズラトコ ダリッチ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります