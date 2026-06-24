60年ぶりV狙うイングランド、格下ガーナと痛恨０−０ドロー。シュート数は19−２…頼みのケインも不発で連勝ならず【北中米W杯】
現地６月23日に開催された北中米ワールドカップのL組２節で、60年ぶりの優勝を狙うイングランド代表が、ガーナ代表とアメリカのボストン・スタジアムで対戦した。
初戦でイングランドはクロアチアを４−２、ガーナパナマは１−０で撃破。互いに連勝を懸けた一戦でタレント軍団は、立ち上がりから押し込む。
14分にはゴール前でFKを獲得。キッカーのジェームズが短くパスを出し、ライスが強烈なシュートを飛ばすが、わずかにクロスバーの上を越える。
アーセナルのプレミアリーグ制覇に大貢献したライスはさらに37分、右サイドをえぐったマドゥエケのクロスから、ヘディングシュートを放つも、枠を捉えきれない。
１点が遠くフラストレーションが溜まるなか、65分にトゥヘル監督が動き、２枚替えを実施。スペンスとゴードンを下げ、オライリーとサカを送り込む。
86分にはオライリーがヘディングシュートを放つが、クロスバーを直撃。こぼれ球に反応した絶対エースのケインも、ビッグチャンスを逃してしまう。
結局、FIFAランキングで大きく下回るガーナ相手に最後まで得点できず。シュート数では19−２で圧倒するも、スコアレスドローで終わった。
27日に行なわれるL組の最終節で、イングランドはパナマ、ガーナはクロアチアと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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初戦でイングランドはクロアチアを４−２、ガーナパナマは１−０で撃破。互いに連勝を懸けた一戦でタレント軍団は、立ち上がりから押し込む。
14分にはゴール前でFKを獲得。キッカーのジェームズが短くパスを出し、ライスが強烈なシュートを飛ばすが、わずかにクロスバーの上を越える。
１点が遠くフラストレーションが溜まるなか、65分にトゥヘル監督が動き、２枚替えを実施。スペンスとゴードンを下げ、オライリーとサカを送り込む。
86分にはオライリーがヘディングシュートを放つが、クロスバーを直撃。こぼれ球に反応した絶対エースのケインも、ビッグチャンスを逃してしまう。
結局、FIFAランキングで大きく下回るガーナ相手に最後まで得点できず。シュート数では19−２で圧倒するも、スコアレスドローで終わった。
27日に行なわれるL組の最終節で、イングランドはパナマ、ガーナはクロアチアと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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