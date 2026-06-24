王国ブラジルにBIGニュース「次節の準備整った」 日本と激突の可能性…W杯32強前にスター帰還か
著名サッカー記者ロマーノ氏がSNSで言及
サッカー北中米ワールドカップ（W杯）に出場しているブラジル代表に朗報が舞い込んだ。24日（日本時間25日）に1次リーグC組最終戦のスコットランド戦を控える中で、大物記者が伝えた最新ニュースに反響が広がっている。
イタリアの著名なサッカー記者ファブリツィオ・ロマーノ氏は、日本時間24日に更新したXで「ネイマールJr.は本日ブラジル代表のトレーニングに参加し、W杯のスコットランド戦で初めてメンバー入りする準備が整っている」と綴った。
王国のエースに君臨する34歳ネイマールは、今大会で約3年ぶりに代表チームへ招集された。右ふくらはぎの負傷で今大会では出番がないが、怪我の回復は順調に進んでいるようだ。世界的スターの最新情報にX上には海外ファンから様々な反応が寄せられた。
「10番が戻ってきた。ブラジルには君が必要だ」
「ネイマールのプレーを見るのが待ちきれない」
「彼を怪我から守ってくれ」
「フィットしているとは思えないけど……」
「世界がネイマールを待っているよ」
「ブラジルにとって最高のニュースだ」
ブラジルは現在C組首位で、このまま突破すると日本がいるF組2位と決勝トーナメント初戦で対戦する。
（THE ANSWER編集部）