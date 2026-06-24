著名サッカー記者ロマーノ氏がSNSで言及

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）に出場しているブラジル代表に朗報が舞い込んだ。24日（日本時間25日）に1次リーグC組最終戦のスコットランド戦を控える中で、大物記者が伝えた最新ニュースに反響が広がっている。

イタリアの著名なサッカー記者ファブリツィオ・ロマーノ氏は、日本時間24日に更新したXで「ネイマールJr.は本日ブラジル代表のトレーニングに参加し、W杯のスコットランド戦で初めてメンバー入りする準備が整っている」と綴った。

王国のエースに君臨する34歳ネイマールは、今大会で約3年ぶりに代表チームへ招集された。右ふくらはぎの負傷で今大会では出番がないが、怪我の回復は順調に進んでいるようだ。世界的スターの最新情報にX上には海外ファンから様々な反応が寄せられた。

「10番が戻ってきた。ブラジルには君が必要だ」

「ネイマールのプレーを見るのが待ちきれない」

「彼を怪我から守ってくれ」

「フィットしているとは思えないけど……」

「世界がネイマールを待っているよ」

「ブラジルにとって最高のニュースだ」

ブラジルは現在C組首位で、このまま突破すると日本がいるF組2位と決勝トーナメント初戦で対戦する。



（THE ANSWER編集部）