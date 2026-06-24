「広島３−７巨人」（２３日、マツダスタジアム）巨人にとっての鬼門も、松本には関係ない。「苦しんでいるのもわからないですし、経験していないので。僕は何とも思わず、いつも通りです」。涼しい顔でうなずく姿が頼もしい。移籍後初の猛打賞＆最多の２打点＆４出塁とマツダスタジアムで大暴れした。三回に１点を先制。なおも２死二塁で打席に向かうと、２球目のカーブを捉えた。左前適時打を放ち、五回２死一、二塁は内角