17世紀に建てられたアムステルダム王宮で開かれた、ウィレム=アレキサンダー国王夫妻主催の晩餐会に臨まれた天皇陛下と雅子さま。国王から贈られた「オランダ獅子勲章」をつけられた陛下が、国王のスピーチに続けて、「ウィレム=アレキサンダー国王陛下、マキシマ王妃陛下、ベアトリクス王女殿下（前女王）、Goedenavond（オランダ語で『こんばんは』）」とスピーチを始められた。426年に及ぶ日本とオランダの交流。陛下のおことば