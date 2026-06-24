気象庁は24日8時19分、鹿児島県（奄美地方除く）に線状降水帯直前予測情報を発表しました。鹿児島県鹿児島県（奄美地方除く）薩摩地方では、今後3時間以内に線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高まっています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。安全を確保してください。