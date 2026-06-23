◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―４ヤクルト（２３日・甲子園）

阪神・才木浩人投手が、６回３安打８奪三振で無失点と好投しながら６勝目を手にできなかった。１点リードの８回に登板した岩崎が、１死しか奪えずに４失点で逆転を許した。「やっぱり１―０という一番神経が張り詰める場面で投げているので、今日みたいな展開になる日もあるし、逆に自分がすごく助けてもらう日もある。自分の勝ちが消えたのは別にしょうがない」と受け止めた。

岩崎はわずか１３球でマウンドを降りた。だが、試合前時点で防御率１・０２という抜群の安定感を誇っていた。才木は「今日はザキ（岩崎）さんが打たれてしまいましたけど、いつも助けられているし、チームなので。みんなでカバーしてやっていけたらいいと思います」と前を向いた。

これで４戦白星なしとなったが、手応え十分の登板にはなった。６回２死一、三塁の場面で、ヤクルトのドラフト１位・松下に８球粘られた末に最後はフォークで空振り三振に仕留めた。「すごい粘られていたんで、終わらんなって感じで（笑）。真っすぐでも食らいついてきてて、やっぱチャンスで１本打ちたいなっていう場面だったと思いますけど、向こうも。すごくいい執念を見せてるなって。あの勝負は、自分的には楽しめたっていう感じでした」。プロ１０年目の経験と実力を見せつけ、ピンチを切り抜けた。

チームは痛恨の逆転負けで３連勝がストップした。首位から変動はないが、巨人に同率で並ばれた。この日に敗れた３位・ヤクルトにも０・５ゲーム差に迫られた。「やっと“らしさ”が出てきた」と手応えを口にした右腕が、次戦はこそ白星をつかむ。