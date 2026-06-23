◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日５―２ＤｅＮＡ（２３日・岐阜）

中日が、ＤｅＮＡを振り切って２連勝を飾った。岐阜のぎふしん長良川球場では２４年８月６日のＤｅＮＡ戦以来２年ぶりの勝利となった。

３回先頭の４番・細川が、左中間席中段に先制１０号ソロをたたき込んだ。４試合ぶりの一発で４年連続の２ケタ本塁打に到達。５回にはサノーが５号２ラン。「しっかり芯で捉える事ができた。チームに貢献できて良かったよ」という助っ人の一撃で勝利をたぐり寄せた。細川とサノーのアベック弾は６月１１日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）以来２度目だった。６回には、代打・福永の適時打などで、さらに２点を追加した。

先発のマラーは、３点リードの６回に勝又に２号ソロを被弾したが、最少失点でまとめた。６回５安打１失点で自身の連敗を２で止め、５月２６日の楽天戦以来の２勝目を手にした。

チームは２１日の巨人戦（東京ドーム）で逆転勝利し、６カードぶりに勝ち越し。井上監督が「全員で勝つっていう流れになってきた」と手応えを実感していた通り、投打がかみ合ってカード初戦をものにした。