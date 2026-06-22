４人組コーラスグループ「モナキ」が２２日、都内で行われた「ファミリーマート『味わうごほうびフルーツ』フラッペ発表会」に出席した。

ファミリーマートは、フルーツの味わいを存分に楽しむフラッペシリーズ「味わうごほうびフルーツ」を２３日から順次発売する。

同商品を試飲したメンバーは魅力をレポート。じんが「見ただけでワクワクするカラフルさがあります。カラフルといえばモナキ、モナキといえばカラフル。これはぴったりなのでは」と胸を張ると、サカイＪｒ．も「自分だけのご褒美をそこまでお金をかけずに手軽に楽しめる」と続き、商品をアピールした。





商品に関連し「ヒヤッとした出来事」について尋ねられたケンケンは、ファンイベントでの「社会の窓全開事件」について切り出した。イベント中、ズボンのチャックが開きっぱなしに。１時間以上その状態でファンと写真撮影を行っていたという。「休憩の時に気付いてそっと閉じたんです。ファンの方は気付いてないと思ったんですけど、見事にＳＮＳで拡散されていて。『ケンケンこの日ずっとチャック開いてたのかな』みたいに書かれててヒヤッとしました」と苦笑いを浮かべながら明かした。

じんによると、かなりの頻度でチャックが開いているそうで「昨日も違う仕事で半開していて、『その窓通気性が良すぎるよ』と教えてあげました」とにんまり。おヨネに「今日は大丈夫？」と声をかけられたケンケンは「今日は大丈夫です！」と確認していた。