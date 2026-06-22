二宮和也『シークレットシネマ』を語る。「不特定多数の人がひとつの箱に収まって何が上映されるかわからないものを一緒に観るって、結構“実験”に近い

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当日まで映画のタイトルを伏せて作品を上映する一日限定の特別イベント『シークレットシネマ』が6月25日に開催（TOHOシネマズ 日比谷＋全国の対象劇場で同時生中継）。このたび、アンバサダーを務める二宮和也を含む、映画業界のキーパーソン3名による貴重な特別鼎談が解禁された。

■“二宮さんにやってもらいたい、二宮さん以外だったらやめよう！”

特別鼎談に参加したのは、本企画のアンバサダーを務める二宮和也、東宝株式会社の松岡宏泰 代表取締役社長、全国興行生活衛生同業組合連合会の佐々木伸一 会長代理の3名。それぞれが、映画館の魅力を本音で語り合う貴重な機会となった。

佐々木は、本企画について「配給会社も映画館の人も一緒になって、映画業界若手戦略会議のチームから提案頂いたのが今回の『シークレットシネマ』です。最初から（企画を立案した）チームのみんなも我々も『二宮さんにやってもらいたい、二宮さん以外だったらやめよう！』というくらいの強い熱意がありました」と、次世代の若き映画人たちの純粋な熱意がきっかけでアンバサダーが二宮に決定した経緯を熱弁。二宮は、業界で活躍する若手メンバーたちの“映画館の魅力をより広げていきたい”という熱意に共鳴し、二つ返事で快諾したという。

松岡もまた「今はSNSの時代で最初から情報をすべて分かったうえで映画を選ぶのが当たり前になっていますが、そうではなく“その人を信頼して、どんな映画かわからないけど観てみる”という仕組みがすごく面白い。映画を大好きな方が選ぶこと自体が魅力的な試みですし、結果として素晴らしい方にアンバサダーをお願いすることができました。意外性があったり、観る人によっては“自分とは少し違うな”と感じることもあるかもしれないけれど、それも含めて映画の面白さですよね」と本企画の画期的なアプローチに自信を覗かせる。

■「（上映作品の選定は）やっぱりプレッシャーでした」（二宮和也）

イベントを楽しみにする観客の中でも話題となっているのがやはり上映作品。選定を託された二宮は「アンバサダー就任を快諾したものの、『映画を選んでほしい』と言われると、やっぱりプレッシャーでした。頭の中や趣味嗜好を覗き見られるわけですから。でも、万人受けというよりは“この人が面白いと思っているのはこういうものなんだ”という部分も含めて楽しんでもらえたらと思い、だったらちょっと自分の好みに偏っていこうと思いました（笑）」と作品選定の裏話を告白。

「選んだ映画で人が見える」と語るとおり、上映作品を通して二宮和也という人のキャラクターがあらたに垣間見えるのもシークレットシネマならではの大きな魅力だ。さらに「不特定多数の人がひとつの箱に収まって何が上映されるかわからないものを一緒に観るって、結構“実験”に近いじゃないですか。だからこそただ良い話というだけでなく、映画館でみんなで没入して、同じ時間軸で体験できるものがいいなと。僕自身がそういう映画が好きなので、それがベストだなと思って選びました」と、劇場体験を意識した選定理由を明かした。

さらに話題は、それぞれの映画人生の原点や映画体験の話へ。

松岡は、自身が映画ビジネスを志すいちばんのキッカケとなったという、1982年の映画『E.T.』公開当時の熱狂的な思い出を回顧。「アメリカから戻ってきた友人が『すごい映画がある』と言うのでみんなで観に行こうと、公開前夜から渋谷パンテオン劇場に徹夜で並んだんです。大騒ぎのなかで、大画面で観たあの『E.T.』の衝撃が、自分にとってエンターテインメントビジネスの素晴らしさを知った最初の体験でした。あの当時、映画館へ行くことはまさしく一大イベントだった。ああいう気持ちにさせてくれる映画館っていいなと思ったのが原点です」と振り返る。

佐々木もまた「昔は映画の2本立て上映などもあって、お目当てではない『全然知らない映画』と偶然出会う楽しさがありましたよね。現代は何でも情報が溢れていて、どうしても自分が『わかっている安心なもの』しか観ない思考になりがちですが、本当は何も知らない真っ新な状態から観られることこそが、いちばんハッピーなはずなんです」と、あえて情報を伏せる本企画の意義を強調。

続けて「実はお恥ずかしい話、最近『プロジェクト・ヘイル・メアリー』という作品を、予告編すら見ずに、ただ『面白いよ』という息子の言葉を信じて観に行ったんです。そしたら、ものすごく楽しくて（笑）」という微笑ましいエピソードも披露。これには2人も「息子さんを信じて良かったですね」と笑顔で共鳴し、信頼する誰かの「おすすめ」を頼りに未知の映画と出会うことの贅沢さを3人で分かち合った。

■「映画館って、全然知らない人たちが隣同士に座っているのに、笑ったり泣いたりする場所やタイミングは一緒なんですよね」（二宮和也）

自身もいち観客としてこよなく映画を愛し“映画館を盛り上げたい”という、ただならぬ意志で今回の企画に集った3人。

松岡は「映画館は、全員が外界から遮断された不自由な中で観るからこそ『非日常』を体験できる。いつもと違った空間で一緒に作品を観るときに、グッと盛り上がったり、息を呑むような瞬間が生まれる。それは絶対にひとりではできないことです」と劇場の価値を話す。

対して二宮も深く共感し「映画館って、これまでに1回も一緒にご飯を食べたこともない、喋ったこともないような全然知らない人たちが隣同士に座っているのに、笑ったり泣いたりする場所やタイミングは一緒なんですよね。普通に生きていく中での経験としては、なかなかそんなことって他にないと思います」と熱弁。「会社の社長だろうと平社員だろうと、無職だろうと関係なく、笑うときは笑うし、泣くときは泣く。こんな不特定多数で集まって一緒に観て、『ここでみんな泣くんだな』とか『ここは笑われているな』という客席のリアクションを肌で感じられるのは、本当に不思議で素晴らしいことです。作り手の立場からしても、客席の生の反応にはものすごく感動します」と、映画を届ける側としての視点も交えながら、劇場の客席に満ちる生々しい熱量への感動を語った。

作り手として、そしていち観客として映画館に魅了されてきた業界のキーパーソンが純粋な“映画愛”で共鳴し合った今回の鼎談。全員が持つ大きな“映画愛”こそが、この前代未聞のサプライズイベントを現実のものへと動かした原動力となった。彼らが次世代の若手たちと共に仕掛ける前代未聞の『シークレットシネマ』は、映画館へ行く本来の喜びとサプライズの興奮をもう一度私たちに思い出させてくれる、特別な一夜となるに違いない。

これまで数々の作品に出演し、国内外問わず名だたる俳優や監督と共演してきた二宮が、本気で選んだ推し映画はいったい何なのか？ その答えは、幕が開くまで「秘密」。二宮和也が贈る「映画のサプライズプレゼント」を、ぜひ映画館の特等席で受け取ろう。

■イベント情報

『シークレットシネマ』

06/25（木）東京・TOHOシネマズ 日比谷＋全国の対象劇場で同時生中継

アンバサダー：二宮和也

(C)「映画館に行こう！」実行委員会

■関連リンク

『シークレットシネマ』公式サイト

https://secretcinema.jp