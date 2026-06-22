金沢市内の高校では22日、生徒たちがトキをモチーフにしたクッキーづくりにチャレンジしました。

白やピンクのカラフルなクリームで色づけされたトキのアイシングクッキー。金沢市立工業高校で開かれたのはトキへの理解を深めるための特別授業です。

講義ではくちばしの先端が泥の中の獲物を探すセンサーとしての役目を持っていることから皮膚が薄くなっていて、集まった血管が透けて赤く見えていることなどが紹介されました。

トキの身体的特徴を学んだ生徒たちは知識を生かしながら羽咋米の米粉でできたクッキーにカラフルなクリームで色づけをしていきました。

「結構、楽しかったです。もうちょっとうまくできるかなと思いました」

生徒「結構楽しかったですいやーもうちょっとうまくできるかなと思いました」

たまゆら畠山典子さん「皆さん初めてアイシングする子多かったと思うんですけど楽しんでくれてたし、みんなそれぞれ同じクッキーでも出来上がる作品は違うので見てて面白いです」

学校では今後も、地元の食材を使った調理実習などを通して生徒たちの郷土愛を育んでいきたいとしています。