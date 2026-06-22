佐久間大介がぬいぐるみを手にした自撮りショットに「小顔が際立ってる」「さっくんの顔が小さすぎるのか、ぬいが大きいのか」と驚きの声！“メガネビジュ”にも反響

【写真】佐久間大介の自撮りショット／『メイ食べ』関連ショット／ヘアチェンジも話題

Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新。自撮りショットを公開し、反響を呼んでいる。

■佐久間大介が“チュン”との2ショット公開

佐久間は「チュン！！ #メイ食べ」というコメントを添えて投稿。

公開された自撮りショットには、ピンクヘアに細めのメタルフレームメガネを合わせた佐久間が登場。

グレーのトップスをラフに着こなし、アニメ『メイドさんは食べるだけ』で自身が声を担当するキャラクター「チュン」のぬいぐるみを手にしながらカメラを見つめている。

ぬいぐるみに唇を寄せるような優しい表情も印象的で、チュンの愛らしい姿と相まって、ほっこりとした1枚に仕上がっている。

同作は6月21日に最終回を迎えたが、6月28日には佐久間も出演する特別オーディオコメンタリー版が放送予定となっている。

この投稿にファンからは「爆イケ」「さっくんの顔が小さすぎるのか、ぬいが大きいのか」「小顔が際立ってる」「破壊力えぐい」「前髪短くてかわいい」「とんでもないイケメン」「かっこいいとかわいいの共存」「メガネ佐久間くんめろすぎる」といった声が寄せられている。