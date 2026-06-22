谷まりあ、美デコルテ輝く純白ドレス姿「イッテQ」パパラッチ出川哲朗とのオフショットも「映画のワンシーンみたい」「美しさが溢れてる」
【モデルプレス＝2026/06/22】モデルでタレントの谷まりあが6月21日、自身のInstagramを更新。白のワンショルダードレス姿を公開し、話題となっている。
【写真】30歳美人モデル「映画のワンシーンみたい」純白ドレスに身を包み62歳芸人と2ショット
谷は「今夜は『世界の果てまでイッテQ！」毎年恒例の出川さんとパパラッチ inカンヌ です」とつづり、写真を投稿。日本テレビ局系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）のロケでのオフショットを公開した。白のワンショルダードレスに身を包んだ谷は、美しいデコルテが際立つ姿となっている。また、番組で共演しているお笑いタレントの出川哲朗はタキシードを合わせ、2人での正装した姿を披露している。
この投稿には「素敵な2人ですね」「美しさが溢れてる」「映画のワンシーンみたい」「ドレス姿がとても似合ってます」「笑顔が素敵」「2人に癒された」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳美人モデル「映画のワンシーンみたい」純白ドレスに身を包み62歳芸人と2ショット
◆谷まりあ、美デコルテ輝く白ドレス姿公開
谷は「今夜は『世界の果てまでイッテQ！」毎年恒例の出川さんとパパラッチ inカンヌ です」とつづり、写真を投稿。日本テレビ局系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）のロケでのオフショットを公開した。白のワンショルダードレスに身を包んだ谷は、美しいデコルテが際立つ姿となっている。また、番組で共演しているお笑いタレントの出川哲朗はタキシードを合わせ、2人での正装した姿を披露している。
◆谷まりあの投稿に反響
この投稿には「素敵な2人ですね」「美しさが溢れてる」「映画のワンシーンみたい」「ドレス姿がとても似合ってます」「笑顔が素敵」「2人に癒された」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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