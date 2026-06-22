「科学技術の革新とグリーン・低炭素」が焦点、夏季ダボス会議あす開幕

世界経済フォーラム（WEF）が主催する第17回ニューチャンピオン年次総会（夏季ダボス会議）は6月23〜25日に大連で開催されます。90の国と地域から1700人のゲストが一堂に会し、「大規模な革新」について深い議論を交わします。会議の準備作業は順調に進んでおり、科学技術の革新とグリーン・低炭素の深い融合が大きな焦点となっています。

今年の夏季ダボス会議において、革新はもはや一直線に進む発展の軌跡ではなく、過去と現在、物理的な現実とデジタル空間、人間個人とインテリジェント機器の間で交流・融合・共生する動的なプロセスとなっています。

本大会ではまた、グリーンと低炭素の面で多くの取り組みが導入されています。例えば、メイン会場などの主要施設は100％グリーンエネルギーによる電力供給を実現し、約800トンの二酸化炭素の排出削減が見込まれます。会場の空調システムには引き続き「海水熱源ヒートポンプ」技術が採用され、省エネ効率は30％以上向上する見込みです。会場設営資材のリサイクル率は85％以上、廃棄物の資源化利用率は90％以上に達し、会議の運営支援車両のうち、新エネルギー車の割合は80％を超えるとのことです。（提供/CGTN Japanese）