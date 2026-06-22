【天下奪還！英気を養う極楽湯】 開催期間：7月9日～8月4日 開催店舗：極楽湯 和光店、極楽湯 横浜芹が谷店

極楽湯およびGK Marketingは、極楽湯・RAKU SPAとTVアニメ「逃げ上手の若君」とのコラボキャンペーン「天下奪還！英気を養う極楽湯」を7月9日から8月4日まで開催する。開催店舗は極楽湯 和光店と極楽湯 横浜芹が谷店。

期間中は、コラボ限定「逃げ上手の若君」プラスセット、コラボグッズ、コースターがもらえるコラボメニューの販売が行なわれる。また、「逃げ上手の若君」をイメージしたコラボ風呂なども登場する。

「天下奪還！英気を養う極楽湯」内容紹介

1.「逃げ上手の若君」プラスセット

店舗入館時に、入館料金＋「逃げ上手の若君」プラスセットを購入すると、描き下ろしイラストを使用したコラボ限定のチケットホルダーとチケット風カードのセットがもらえる。

「逃げ上手の若君」プラスセット

2.グッズ販売

店舗にて、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズが販売される。また、7月9日13時からはオンラインショップでも販売が行なわれる。

□オンラインショップ（GK Store）のページ

店舗限定 グッズ購入特典

店舗でオリジナルグッズを2,000円（税込）購入ごとにオリジナルデザインの和紙風ステッカーがもらえる。

※なくなり次第配布を終了いたします。

※「逃げ上手の若君」プラスセット、オンラインショップでの購入は対象外です。

※別々のお会計を合算してのお渡しはできかねます。

3.コラボメニュー販売

キャラクターをイメージしたコラボメニューが店舗で販売される。コラボメニューを注文すると、オリジナルコースターがランダムでもらえる。

4.コラボ風呂

キャラクターをイメージした4種類のカラフルなコラボ風呂が登場。浴室には特別にデザインしたタペストリー装飾が行なわれる。

5.コラボ装飾

描き下ろしイラストを使用したキャラクターパネルやのぼり、タペストリーが店舗に登場する。

6.デジタルスタンプラリー「若君を探せ！極楽湯鬼ごっこ」の開催

館内の12カ所に掲示された館内ルールポスターについている二次元コードから「と」「き」「ゆ」「き」の4文字を探して揃えるデジタルスタンプラリー「若君を探せ！極楽湯鬼ごっこ」が開催される。スタンプをすべて揃えるとオリジナルイラストカード（描き下ろし）がもらえる。

7.Xキャンペーン

極楽湯／RAKU SPA公式＆GK Store公式Xアカウントをフォロー+ハッシュタグ「#逃若党」をつけてコラボにまつわる内容を投稿し、店舗の受付に提示すると、オリジナルイラストカード（ミニキャラ）がもらえる。

□極楽湯／RAKU SPA(公式)X (@gokurakuyu_spa)

□GK Store公式X (@GKMarketinginfo)

【コラボキャンペーン注意事項】

※画像・写真は全てイメージです。

※販売グッズや景品につきましては個数制限を設けさせていただく場合がございます。

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※情勢によって企画の内容変更または中止の対応をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。

(C)松井優征／集英社・逃げ上手の若君製作委員会